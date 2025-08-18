  1. Clients Privés
Secteur secondaire Recul généralisé dans l'industrie d'avril à juin

ATS

18.8.2025 - 10:18

La production comme les recettes ont diminué dans le secteur secondaire suisse au deuxième trimestre, en comparaison annuelle. L'industrie a connu des évolutions contrastées selon les domaines d'activité, quand la construction a globalement résisté.

La production a reculé de 0,4% en comparaison annuelle tandis que les chiffres d'affaires ont diminué de 1,2%, selon les résultats provisoires de l'Office fédéral de la statistique (OFS) publiés lundi.
La production a reculé de 0,4% en comparaison annuelle tandis que les chiffres d'affaires ont diminué de 1,2%, selon les résultats provisoires de l'Office fédéral de la statistique (OFS) publiés lundi.
ATS

Keystone-SDA

18.08.2025, 10:18

18.08.2025, 10:31

La production a reculé de 0,4% en comparaison annuelle tandis que les chiffres d'affaires ont diminué de 1,2%, selon les résultats provisoires de l'Office fédéral de la statistique (OFS) publiés lundi.

Dans l'industrie, la pharma a affiché une production en hausse de 1,6% et des recettes en croissance de 3,2%, selon des chiffres corrigés des effets calendaires. Dans la cokéfaction, le raffinage et l'industrie chimique, les chiffres d'affaires ont flambé de presque 12%, quand la production a stagné.

La fabrication de produits électroniques et l'horlogerie ont affiché des hausses de près de 2% pour les deux critères, quand le domaine des produits métalliques a diminué de 1% et 2% respectivement. L'industrie du textile et de l'habillement a peiné, avec des reculs autour de 5%. Quant aux industries alimentaires et du tabac, la fabrication a grappillé 1,3% et les recettes 5%.

Le domaine de la production et de la distribution d'énergie a vu la production s'effondrer de 9% et les chiffres d'affaires de plus de 13% sur un an.

Dans la construction, tant la fabrication que les recettes ont augmenté pour le bâtiment et le génie civil, quand ces deux critères ont décliné pour les travaux spécialisés.

