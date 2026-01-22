  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Japon Le redémarrage de la plus grande centrale nucléaire du monde est suspendu

ATS

22.1.2026 - 10:54

L'opérateur de la plus grande centrale nucléaire du monde a décidé d'interrompre temporairement son redémarrage quelques heures seulement après le début du processus pour enquêter sur les causes du déclenchement d'une alarme, assurant que le réacteur était «stable».

Le redémarrage, initialement prévu mardi, avait été retardé après la détection le week-end dernier du déclenchement d'une alarme.
Le redémarrage, initialement prévu mardi, avait été retardé après la détection le week-end dernier du déclenchement d'une alarme.
KEYSTONE

Keystone-SDA

22.01.2026, 10:54

Les opérations pour relancer un réacteur de la centrale de Kashiwazaki-Kariwa (centre-ouest), à l'arrêt depuis la catastrophe de Fukushima en 2011, ont commencé mercredi soir après avoir reçu le mois dernier l'aval du gouverneur du département de Niigata, où elle se trouve.

Mais «une alarme du système de surveillance liée aux barres de contrôle s'est déclenchée pendant les procédures de démarrage du réacteur», a déclaré à l'AFP Takashi Kobayashi, porte-parole de l'opérateur Tepco.

Les barres de contrôle sont un dispositif utilisé pour ajuster la réaction nucléaire en chaîne dans le coeur du réacteur, qui peut ainsi être accélérée par leur léger retrait, ou au contraire ralentie ou arrêtée complètement par l'insertion des barres plus profondément.

«Nous enquêtions sur l'équipement électrique défectueux», a par la suite expliqué M. Kobayashi, et «quand il est apparu que cela prendrait du temps, nous avons décidé de réinsérer les barres de contrôle» afin de poursuivre l'enquête.

«Le réacteur est stable et il n'y a aucune incidence de radioactivité à l'extérieur», a-t-il aussi déclaré.

Le redémarrage, initialement prévu mardi, avait été retardé après la détection le week-end dernier du déclenchement d'une alarme – également liée aux barres de contrôle -, qui avait été résolu dimanche selon Tepco.

«Absolument inacceptable»

La centrale de Kashiwazaki-Kariwa, la plus grande au monde en termes de capacité totale de production, avait été mise à l'arrêt lorsque le Japon a fermé tous ses réacteurs nucléaires après le triple désastre – séisme, tsunami et catastrophe nucléaire – de Fukushima en mars 2011.

L'unité n°6 de Kashiwazaki-Kariwa est le premier des réacteurs nucléaires de Tepco, qui est également l'opérateur de la centrale sinistrée de Fukushima Daiichi, à redémarrer.

La population de Niigata est très divisée à ce sujet: selon une enquête menée en septembre par le département, 60% des habitants étaient opposés au redémarrage, contre 37% qui le soutenaient.

«L'électricité de Tokyo est produite à Kashiwazaki, et il faudrait que seuls les habitants (d'ici) soient en danger? Cela n'a aucun sens», a déploré Yumiko Abe, une habitante de 73 ans interrogée par l'AFP cette semaine lors d'une manifestation devant la centrale.

Quinze ans après la catastrophe, «la situation n'est toujours pas maîtrisée à Fukushima. Et Tepco veut relancer une centrale? Pour moi, c'est absolument inacceptable», s'est quant à lui indigné Keisuke Abe, 81 ans.

Plusieurs associations ont remis début janvier une pétition contre la relance comportant près de 40'000 signatures à Tepco et à l'Autorité japonaise de régulation nucléaire soulignant que la centrale se trouve sur une zone sismique active où a eu lieu un violent séisme en 2007.

Les plus lus

Huées et interruption avant le dessert: le dîner exclusif du WEF dérape!
À Davos, Trump et son équipe font chauffer la carte de crédit
Merz: «Mon pays a emprunté cette voie par le passé et a entraîné le monde dans un abîme»
Les lunettes de Macron font fureur!
Stan Wawrinka sort vainqueur d'une bataille folle et se hisse en 16es !
À Davos, le gouverneur de Californie torpille Trump