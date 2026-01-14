  1. Clients Privés
Comité d'initiative Redevance à 200 francs : «Tout le monde aura plus d'argent pour vivre»

ATS

14.1.2026 - 10:01

«Les consommateurs doivent être soulagés. Une réduction de la redevance SSR de 335 francs à 200 francs est appropriée», a affirmé mercredi le comité d'initiative réclamant cette mesure. «Cet argent manque aussi aux entreprises», qui doivent être exemptées.

"Avec l'augmentation des loyers et des assurances maladie, les citoyens sont confrontés à des dépenses toujours plus importantes. Grâce à notre réduction de la redevance, tout le monde aura plus d'argent pour vivre", argumente le comité d'initiative, ici lors de la remise des signatures.
"Avec l’augmentation des loyers et des assurances maladie, les citoyens sont confrontés à des dépenses toujours plus importantes. Grâce à notre réduction de la redevance, tout le monde aura plus d'argent pour vivre", argumente le comité d'initiative, ici lors de la remise des signatures.
ATS

Keystone-SDA

14.01.2026, 10:01

14.01.2026, 10:05

Soutenue par l'UDC et les Jeunes PLR, l'initiative «200 francs, ça suffit!» exige que la redevance radio et télévision, «aujourd'hui la plus élevée au monde», soit réduite. Les entreprises et commerces paient eux aujourd'hui une redevance «à double», proportionnelle à leur chiffre d'affaires, donc «injuste».

Dernier mot aux citoyens. Le référendum contre l'impôt généralisé à la source aboutit à Bâle

Dernier mot aux citoyensLe référendum contre l'impôt généralisé à la source aboutit à Bâle

«Avec l’augmentation des loyers et des caisses d'assurance maladie, les citoyens sont confrontés à des dépenses toujours plus importantes. Grâce à notre réduction de la redevance, tout le monde aura plus d'argent pour vivre», argumente le conseiller national Thomas Matter (UDC/ZH).

Les initiants assurent que la péréquation financière entre régions linguistiques restera équivalente et que les chaînes de radio et de télévision privées recevront «au moins la contribution actuelle».

