La plateforme de prise de rendez-vous médicaux en ligne OneDoc, basée à Genève, acquiert son homologue bernoise Medicosearch. L'entier des collaborateurs est repris et le nouveau groupe comptera 80 employés.

Les plateformes de rendez-vous médicaux en ligne OneDoc et Medicosearch s’associent (photo d'illustration). ATS

Keystone-SDA ATS

Cette opération, dont le montant n'a pas été dévoilé, permet à OneDoc de «consolider sa position de premier acteur de la santé digitale en Suisse, avec désormais plus de 13'000 professionnels de santé inscrits et plus 350'000 consultations réservées en ligne chaque mois», écrit lundi l'entreprise dans un communiqué.

Avec des équipes réparties entre Genève, Lausanne, Berne, Zurich et Lugano, le groupe dit aussi renforcer sa présence dans toutes les régions linguistiques du pays. La société devrait dépasser les 100 collaborateurs d'ici l'an prochain «pour accompagner sa croissance.»