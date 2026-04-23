  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

LVMH Reparler de la succession de Bernard Arnault «dans 7-8 ans»

ATS

23.4.2026 - 14:31

Le président et directeur général du géant mondial du luxe LVMH, Bernard Arnault, 77 ans, a répondu jeudi à l'interrogation d'un actionnaire au sujet de sa succession en suggérant de reposer la question «dans sept-huit ans».

Bernard Arnault et sa famille détiennent 50,01% du capital de LVMH, pour 65,94% des droits de vote.
Bernard Arnault et sa famille détiennent 50,01% du capital de LVMH, pour 65,94% des droits de vote.
ATS

Keystone-SDA

23.04.2026, 14:31

23.04.2026, 14:32

«Vous m'avez renouvelé l'année dernière à 99% pour les dix années suivantes. Donc, on reparlera de tout ça dans sept-huit ans, si vous voulez bien», a affirmé le milliardaire. Il a invité pour la première fois ses cinq enfants, tous dans le groupe qui détient notamment les marques de montres TAG Heuer, Hublot, Zenith et Bulgari, à prendre successivement la parole durant l'assemblée générale des actionnaires jeudi.

Le patriarche n'a pas nommé de successeur à ce jour, mais ses cinq enfants travaillent tous pour le groupe et quatre sont au conseil d'administration. Deux d'entre eux, Antoine Arnault et Delphine Arnault, font désormais partie du comité exécutif.

Jeudi, Bernard Arnault a invité tour à tour, Jean, directeur marketing des montres pour Louis Vuitton, Frédéric, directeur général de Loro Piana, Alexandre, directeur général de Moët Hennessy, Delphine, présidente et directrice générale de Christian Dior Couture, puis Antoine, chargé de l'image du groupe, à prendre la parole.

«Bon, les enfants, bah vous les avez vus les enfants... Est-ce qu'ils ont l'air très ambitieux? Je ne sais pas... C'est à vous de me dire», a ironisé Bernard Arnault face à son auditoire.

La succession de Bernard Arnault est régulièrement évoquée, notamment ces dernières semaines, à l'occasion d'apparitions médiatiques de sa deuxième épouse, Hélène Mercier, mère des trois derniers enfants, qui a assuré qu'il n'y avait pas de tensions entre ses fils et les deux aînés.

Bernard Arnault et sa famille ont par ailleurs récemment augmenté leur participation dans le numéro un mondial du luxe, à 50,01% du capital, pour 65,94% des droits de vote.

Les plus lus

Déclarations rocambolesques: le ministre de la Santé de Trump se ridiculise
Matthieu Delormeau évoque sa vertigineuse descente aux enfers
Une frappe de Kiev en Russie provoque une pluie noire
Les craintes confirmées : fin de saison pour Lamine Yamal !
«Mon père ne m'a pas laissé grand-chose de sa vie»
À Monaco, un homme se paie l'appartement le plus cher du monde !