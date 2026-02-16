  1. Clients Privés
Banques Reprise de CS par UBS: accès au dossier accordé aux plaignants

ATS

16.2.2026 - 12:40

Les plaignants s'opposant aux conditions de la reprise de Credit Suisse par UBS en mars 2023 pourront accéder à l'ensemble des documents d'UBS concernant l'opération, selon une décision du 5 février du Tribunal de commerce de Zurich. Ce dernier a aussi définitivement attribué le mandat d'expertise visant à déterminer la valeur du Credit Suisse à sa valeur de continuation.

La plainte déposée par l'association suisse pour la protection des investisseurs porte sur la question de savoir si les parts sociales et les droits de sociétariat des actionnaires de Credit Suisse ont été correctement préservés dans le cadre de la reprise de l'ex-numéro deux bancaire helvétique par UBS.
La plainte déposée par l'association suisse pour la protection des investisseurs porte sur la question de savoir si les parts sociales et les droits de sociétariat des actionnaires de Credit Suisse ont été correctement préservés dans le cadre de la reprise de l'ex-numéro deux bancaire helvétique par UBS.
KEYSTONE

Keystone-SDA

16.02.2026, 12:40

Le tribunal a rejeté une demande du numéro un bancaire helvétique de refuser aux plaignants l'accès aux documents non caviardés, précise lundi l'Association suisse pour la protection des investisseurs. Les dossiers concernés portent notamment sur le processus décisionnel interne d'UBS avant le rachat en urgence de Credit Suisse le 19 mars 2023, ainsi que ses propres modèles d'évaluation du Credit Suisse.

UBS avait demandé que les plaignants n'aient accès qu'aux documents sur lesquels les expertises judiciaires s'appuyaient expressément dans leur rapport, et même dans ce cas, uniquement à des versions fortement caviardées, ajoute l'association. Les plaignants n'auraient ainsi pas su si les documents contenaient d'autres informations pertinentes auxquelles les experts n'avaient pas fait référence.

Afin de garantir la protection du secret d'affaires, les documents concernés ne pourront être consultés que physiquement dans les locaux du Tribunal de commerce. Il n'existe aucun droit de reproduction, par exemple par le biais de copies ou de photographies. En outre, les informations contenues dans les documents sont confidentielles et ne peuvent être communiquées à des tiers.

Recours possible pour UBS

UBS peut toutefois contester la décision du tribunal en faisant appel devant le Tribunal fédéral, selon l'association. Le numéro un bancaire helvétique peut également retirer complètement les documents concernés afin d'empêcher leur consultation. Le tribunal a toutefois précisé à cet égard qu'un tel retrait serait pris en compte à la charge d'UBS dans le cadre de l'appréciation ultérieure des preuves.

En parallèle, le Tribunal de commerce de Zurich a attribué le mandat d'expertise aux deux professeurs Peter Leibfried et Roger Neininger. Ceux-ci sont chargés de déterminer la valeur du Credit Suisse au 19 mars 2023 en fonction des valeurs de continuité dans la perspective de la fusion. La cour a rejeté un recours contre leur nomination.

La plainte déposée par l'association suisse pour la protection des investisseurs porte sur la question de savoir si les parts sociales et les droits de sociétariat des actionnaires de Credit Suisse ont été correctement préservés dans le cadre de la reprise de l'ex-numéro deux bancaire helvétique par UBS. Les actionnaires de Credit Suisse ont reçu une action UBS pour 22,48 actions Credit Suisse en leur possession.

Compte tenu du dernier cours de clôture du titre UBS avant l'annonce de la fusion le 19 mars, soit le vendredi 17 mars, de 17,11 francs, chaque action Credit Suisse valait 76 centimes, alors qu'elle avait clôturé à 1,86 franc deux jours auparavant. L'association estime que ce rapport d'échange ne repose sur aucune base fondée et a été déterminé de manière précipitée.

