En 2025 Revenus en hausse, mais rentabilité en repli pour Edelweiss

ATS

6.3.2026 - 10:53

La compagnie de vols de vacances Edelweiss, filiale du transporteur helvétique Swiss, a vu son chiffre d'affaires grimper l'année dernière, mais la rentabilité a fortement reculé. Le nombre de passagers transportés et de vols effectués a également progressé.

En 2025, Edelweiss a vu ses recettes progresser à 942 millions de francs, alors que le résultat d'exploitation ajusté a chuté à 56 millions (archives).
En 2025, Edelweiss a vu ses recettes progresser à 942 millions de francs, alors que le résultat d'exploitation ajusté a chuté à 56 millions (archives).
ATS

Keystone-SDA

06.03.2026, 10:53

06.03.2026, 10:58

En 2025, Edelweiss a vu ses recettes progresser de 4,7% à 942 millions de francs, alors que le résultat d'exploitation (Ebit) ajusté a chuté de 30,9% à 56 millions, a indiqué un porte-parole de la compagnie aérienne à l'agence AWP. La marge opérationnelle s'est parallèlement contractée de 3 points à 6%.

La société dirigée par Bernd Bauer est parvenue l'année dernière à transporter plus de passagers, leur nombre ayant augmenté de 300'000 à un total de 3,3 millions. Le nombre de vols a quant à lui crû de 1700 à 22'100 liaisons.

La flotte d'Edelweiss est composée de 23 avions moyen et long-courrier de l'avionneur européen Airbus. La compagnie exploite actuellement quatre long-courrier A340-300 et autant de nouveaux A350. Deux autres appareils de ce type doivent rejoindre la flotte cette année.

Sur le segment moyen-courrier, Edelweiss compte actuellement 15 Airbus A320. Six A320neo de nouvelle génération rejoindront la flotte d'Edelweiss d'ici 2028.

