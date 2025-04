Holcim a entamé 2025 sur la retenue. Affichant des revenus quasiment stables sur un an, le géant zougois des matériaux de construction a vu son résultat d'exploitation avant intérêts et impôts (Ebit) récurrent se contracter de 3,1% sur un an à 515 millions de francs.

Exprimé à taux de change constants, l'Ebit récurrent, indicateur de rentabilité retenu par Holcim et qui exclut les éventuelles charges de restructuration et autres coûts non récurrents, les dépréciations et autres amortissements, a progressé de 1,7%, écrit vendredi l'entreprise établie à Zoug. Sa croissance organique s'est elle fixée à 1,5%.

Le chiffre d'affaires a lui diminué marginalement de 0,8% à 5,54 milliards de francs. A taux de change constants, il s'est aussi replié de 0,2%, alors que la croissance interne des revenus, laquelle exclut les acquisitions et cessions a fléchi de 0,6%.

Alors que le chiffre d'affaires s'est inscrit au niveau attendu par les analystes, le résultat opérationnel récurrent a dépassé leurs attentes. Sondés par l'agence AWP, les analystes avaient anticipé des revenus de 5,55 milliards de francs et un Ebit récurrent de 508 millions.

Evoquant la suite de l'exercice, Holcim affirme être solidement positionné pour affronter les incertitudes qui prévalent au niveau économique et confirme ses attentes. Les revenus devraient ainsi progresser en devises locales, alors que l'Ebit récurrent devrait progresser de manière plus que proportionnelle.

Holcim signale en outre de nouvelles avancées en vue de la cotation en Bourse d'Amrize, entité regroupant les activités nord-américaines. Le géant de Zoug avait annoncé à la surprise générale fin janvier 2024 son intention de séparer ces activités de celles du groupe et de les coter aux Etats-Unis en tant qu'entreprise totalement indépendante.