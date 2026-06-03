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Armement Rheinmetall cède sa division automobile

ATS

3.6.2026 - 17:18

Le fabricant d'armement allemand Rheinmetall a annoncé mercredi la cession de ses activités automobiles en difficulté pour 350 millions d'euros (321 millions de francs) au fonds d'investissement munichois Aequita, afin de se recentrer sur la défense en pleine croissance dans un contexte de réarmement européen.

Rheinmetall entend se recentrer sur la défense en pleine croissance dans un contexte de réarmement européen (image d'illustration).
Rheinmetall entend se recentrer sur la défense en pleine croissance dans un contexte de réarmement européen (image d'illustration).
sda

Keystone-SDA

03.06.2026, 17:18

Les deux acteurs ont signé un «contrat d'achat qui ouvre la voie à l'avenir de l'ancienne division Power Systems de Rheinmetall sous une nouvelle direction», selon un communiqué du groupe de Düsseldorf. Cette cession sera finalisée au quatrième trimestre 2026, sous réserve de l'approbation des autorités réglementaires.

La branche rachetée est spécialisée dans la sous-traitance pour l'industrie automobile, un secteur en crise, et a généré un chiffre d'affaires d'environ 2 milliards d'euros en 2025 selon Rheinmetall, qui l'a sortie la même année de son périmètre comptable.

Alors que l'Europe investit massivement dans la défense face aux tensions géopolitiques mondiales, Rheinmetall, qui produit des véhicules blindés, des munitions ou de l'électronique de défense, a vu ses carnets de commandes fortement se remplir ces dernières années.

«Nous nous concentrons sur l'activité à forte marge avec les clients militaires, où nous disposons d'excellentes perspectives de croissance», a expliqué le président du directoire de Rheinmetall, Armin Papperger, cité dans le communiqué.

Dernier exemple en date de l'essor de son activité de défense, l'entreprise a annoncé mardi la signature de contrats d'une ampleur inédite avec l'armée roumaine à hauteur de 5,7 milliards d'euros.

Aequita entend de son côté conserver l'ensemble des quelque 6.250 salariés dans le monde de l'activité civile acquise à Rheinmetall, est-il précisé. Ce fonds gère un portefeuille d'actifs de plus de 10 milliards d'euros dans l'automobile, la chimie et l'industrie.

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