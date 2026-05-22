Richemont affiche une hausse de ses ventes et de la rentabilité sur l'exercice décalé 2025/2026 clos fin mars, porté par la solidité de son segment joaillerie. Le dividende sera relevé à 3,30 francs par action.

Les actionnaires de Richemont se verront proposer un dividende de 3,30 francs, contre 3 francs par action, un an plus tôt (archives). ATS

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Le chiffre d'affaires a grimpé de 5% à 22,42 milliards d'euros (20,50 milliards de francs), annonce vendredi le spécialiste genevois du luxe qui détient notamment les marques Cartier et Piaget, dans un communiqué.

Le résultat opérationnel (Ebit) courant a progressé de 1%, ou de 23% à taux de change constants, à 4,49 milliards, tandis que la marge correspondante atteint 20%, contre 20,9% précédemment. Le bénéfice net a quant à lui bondi de 27% à 3,48 milliards.

Les actionnaires se verront proposer un dividende de 3,30 francs, contre 3 francs par action, un an plus tôt.

La rentabilité ressort un peu en deçà des attentes. Les analystes sondés par AWP tablaient sur des recettes de 22,21 milliards d'euros, un Ebit à 4,55 milliards d'euros, une marge afférente à 20,5% et un bénéfice net à 3,60 milliards. La rétribution aux actionnaires était estimée à 3,36 francs par action.

Comme à son habitude, la direction ne formule pas de prévisions chiffrées.