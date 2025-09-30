Richemont a choisi Matthew Ives pour diriger sa marque britannique de vêtements et accessoires de luxe pour hommes Dunhill. Il rendra compte à Philippe Fortunato, à la tête des Maisons de mode et d'accessoires du groupe basé à Bellevue (GE).

Matthew Ives succède à Andrew Holmes, directeur des opérations (COO) et financier (CFO) de la marque, qui assurait l'intérim comme CEO depuis début 2024, a annoncé le groupe genevois mardi. Diplômé de l'Université de Cambridge (UK), M. Ives a débuté sa carrière au sein du cabinet de conseil McKinsey & Co, avant d'occuper divers postes à responsabilité chez Richemont auprès des marques Cartier et Van Cleef & Arpels.

Dernièrement, il occupait depuis trois ans le poste de vice-président senior et de directeur commercial au sein du diamantaire De Beers à Londres.