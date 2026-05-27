Ricola n'envisage pour l'heure pas de normaliser ses prix aux Etats-Unis, après les avoir relevés dans la foulée de l'éphémère imposition de droits de douane additionnels, retoqués depuis par la Cour Suprême. Le confiseur rhénan a par ailleurs réclamé le remboursement des sommes perçues par l'administration Trump.

Ricola n'envisage pour l'heure pas de normaliser ses prix aux Etats-Unis. IMAGO/Zoonar

Keystone-SDA ATS

«Nous n'avons pas l'intention de revenir en arrière,» a expliqué à l'agence AWP le directeur général Thomas Meier, précisant que les tarifs pratiqués outre-Atlantique n'avaient été majorés que de 10%. Le pays représente à lui seul près de 40% des recettes de l'entreprise.

Considérant que la manoeuvre douanière avait affecté ses affaires, Ricola a rempli l'ensemble des nombreux formulaires en vue d'obtenir un remboursement, pour lequel M. Meier n'a pas souhaité articuler de montant. Le groupe s'est en revanche abstenu de porter plainte.