Le groupe de médias Ringier s'apprête à supprimer une centaine de postes sur les quelque 150 que compte le journal sportif portugais A Bola sous ses différentes formes (papier, TV, internet), a affirmé le syndicat des journalistes. Il a racheté le titre en juin dernier pour un prix tenu secret.

«Le groupe suisse a opté pour une stratégie agressive en tentant de se débarrasser de dizaines de journalistes», dénonce leur syndicat (SJ), évoquant une action «d'une ampleur rarement vue au Portugal». Selon l'association de défense des travailleurs, de nombreux collaborateurs se seraient vu proposer «des conditions inacceptables» à accepter dans un délai de 48 heures sous peine de «figurer immédiatement sur une liste de licenciements collectifs».

Sollicitée lundi par l'agence AWP, la direction de l'éditeur basé à Zofingue (AG) n'a pas souhaité fournir plus de détails sur le contenu des négociations ou l'ampleur des coupes prévues. «Un processus de décision est actuellement en cours, dont nous ne parlerons que lorsqu'il sera dûment achevé», a fait savoir une porte-parole, qui parle d'une «étape fondamentale et inévitable pour assurer l'avenir de l'entreprise et maintenir son statut de première marque de médias sportifs au Portugal».

Appel au président

Dans sa prise de position, le SJ appelle Ringier à «revoir sa position et reconsidérer cette offensive contre les travailleurs». L'organisation demande l'intervention du président Marcelo Rebelo de Sousa pour «mettre fin aux attaques successives contre l'information qui font rage dans notre pays». Elle exige que les différents groupes parlementaires condamnent ce genre de «restructurations agressives» afin d'éviter qu'elles ne deviennent la norme.

Le groupe argovien assure de son côté entretenir de «bonnes relations» avec son personnel et avoir mené «depuis le début un dialogue constructif» avec le syndicat. Son objectif est de «créer une base solide pour la croissance durable d'A Bola et de développer la présence numérique du journal».

