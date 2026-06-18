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BNS Risque de forte pression à la hausse sur le franc toujours présent

ATS

18.6.2026 - 10:12

Face au risque d'un nouveau renchérissement du franc, dommageable pour les exportateurs, la BNS demeure «davantage disposée» à intervenir sur le marché des changes pour limiter toute appréciation de la monnaie helvétique, a indiqué jeudi son président Martin Schlegel.

La situation géopolitique incertaine pourrait à nouveau faire flamber le franc en raison de son rôle de valeur refuge. (archive)
La situation géopolitique incertaine pourrait à nouveau faire flamber le franc en raison de son rôle de valeur refuge. (archive)
ATS

Keystone-SDA

18.06.2026, 10:12

18.06.2026, 11:14

«Avec l'escalade du conflit au Moyen-Orient, notre monnaie avait d'abord subi davantage de pression à la hausse du fait de son statut de valeur refuge», a rappelé M. Schlegel selon le texte de son discours prononcé à Berne à l'occasion de la décision de politique monétaire de l'institut d'émission helvétique.

«C'est la raison pour laquelle, en mars, nous avions accru notre disposition à intervenir sur le marché des changes. Depuis, les taux d'intérêt ont augmenté dans les grands espaces monétaires, notamment parce que les marchés y anticipent un durcissement de la politique monétaire face à la hausse de l'inflation», a-t-il développé.

La Banque centrale européenne (BCE) a en effet décidé la semaine dernière de relever ses taux directeurs de 25 points de base pour faire face à l'accélération de l'inflation en zone euro, augmentant l'écart de taux en faveur de l'euro.

Selon le patron de la Banque nationale suisse (BNS), «l'accroissement des écarts de taux avec l'étranger a entraîné une légère baisse du cours du franc». Mais il a averti que «la situation géopolitique demeure (...) incertaine» et pourrait à nouveau faire flamber le franc en raison de son rôle de valeur refuge.

«Le risque d'une forte pression à la hausse sur le franc est ainsi toujours présent. Au besoin, nous sommes donc davantage disposés à intervenir sur le marché des changes», a averti M. Schlegel.

Quant à l'inflation, à 0,6% en mai sur un an en Suisse, «la pression inflationniste à moyen terme n'a toutefois pratiquement pas changé depuis mi-mars», a-t-il estimé. «La politique monétaire que nous menons est appropriée pour maintenir l'inflation dans la plage de stabilité des prix (soit entre 0% et 2%) et elle soutient l'activité.»

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