  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Pharma Roche a soigné recettes et rentabilité l'an dernier

ATS

29.1.2026 - 07:18

Le géant rhénan Roche a comptabilisé l'an dernier un chiffre d'affaires de 61,52 milliards de francs, en hausse de 2% sur un an. La rentabilité a suivi une courbe plus marquée selon la comptabilité propre de Roche. L'Ebit de base a enflé de 5% à 21,83 milliards.

Roche a vu son bénéfice net s'envoler de 50% à 13,80 milliards de francs en 2025 (archives).
Roche a vu son bénéfice net s'envoler de 50% à 13,80 milliards de francs en 2025 (archives).
ATS

Keystone-SDA

29.01.2026, 07:18

29.01.2026, 07:21

Le bénéfice net s'est même envolé de 50% à 13,80 milliards de francs.

Le conseil d'administration proposera aux actionnaires un dividende de 9,80 francs par bon de jouissance, contre 9,70 francs au titre de 2024.

La croissance à l'échelle du groupe a été essentiellement mue par la principale division Pharma, avec une contribution étoffée de 3% à 47,67 milliards, détaille un compte-rendu encore préliminaire diffusé jeudi. La relativement modeste unité Diagnostics a pour sa part accusé une contraction de ses recettes de 3% à 46,85 milliards.

Les analystes consultés par AWP misaient sur des recettes de 61,84 milliards, ventilées entre 47,69 milliards pour la pharma et 13,85 milliards pour le diagnostic. L'excédent d'exploitation ajusté devait atteindre 21,99 milliards.

La direction laisse augurer pour l'exercice en cours une nouvelle poussée de croissance autour de 5% hors effets de change, ainsi qu'un essor de près de 10% de son bénéfice par bon de jouissance de base. Les actionnaires devraient pouvoir compter sur une nouvelle augmentation de leur rémunération.

Les plus lus

«Le fascisme américain juste devant la porte» – Le chaos de l'ICE
Kylian Mbappé peste : «Pas digne d’une équipe de champions»
Crans-Montana: de graves lacunes dans les contrôles de sécurité depuis des années
Un ancien chargé de sécurité communal dans le viseur de la justice
Le Real et le PSG grimacent, l'OM éliminé par le but à la dernière seconde d'un gardien !
France: le devoir conjugal, c'est fini!