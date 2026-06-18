Le géant pharmaceutique Roche devra désormais composer aux Etats-Unis avec la concurrence d'un générique pour son antigrippal Xofluza (baloxavir marboxil).

Xofluza ne figure pas parmi les dix principaux moteurs de vente du groupe rhénan, (archive) ATS

Keystone-SDA ATS

L'Agence sanitaire américaine (FDA) a homologué le premier produit de ce type pour le traitement de la grippe aiguë sans complications et à des fins prophylactiques chez les patients âgés de 5 ans et plus. Dans un communiqué publié jeudi, la FDA rappelle que cette autorisation intervient à temps pour la saison de la grippe 2026-2027 et «témoigne de la volonté de l'administration Trump d'améliorer l'accès aux médicaments génériques».

Le générique en question pourra notamment être prescrit à des patients âgés de 5 ans et plus présentant des symptômes depuis plus de 48 heures et des risques élevés de complications liés à la grippe.

La diarrhée, la bronchite, les nausées, la sinusite et les maux de tête figurent parmi les principaux effets secondaires indésirables de la molécule baloxavir marboxil, rappelle le régulateur américain.

Xofluza est une marque déposée de Genentech, filiale américaine de Roche. Ce médicament – le successeur du célèbre Tamiflu – ne figure pas parmi les dix principaux moteurs de vente du groupe rhénan, qui ne détaille pas dans son rapport annuel le chiffre d'affaires lié.