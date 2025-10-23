  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Pharma Roche: impact de la concurrence de biosimilaires revu à la baisse

ATS

23.10.2025 - 09:42

Le géant pharmaceutique Roche revoit une nouvelle fois à la baisse l'impact sur ses recettes de la concurrence de versions biosimilaires de ses traitements phare au sortir du troisième trimestre.

La concurrence de versions de substitution de plusieurs moteurs de ventes du groupe rhénan a creusé sur les neuf premiers mois de l'année un manque à gagner de près d'un demi-milliard de francs. (archive)
La concurrence de versions de substitution de plusieurs moteurs de ventes du groupe rhénan a creusé sur les neuf premiers mois de l'année un manque à gagner de près d'un demi-milliard de francs. (archive)
ATS

Keystone-SDA

23.10.2025, 09:42

23.10.2025, 09:49

Le manque à gagner est désormais devisé à quelque 800 millions de francs, après 1,0 milliard à mi-parcours en 2025 et 1,2 milliard au printemps.

Les pertes d'exclusivités sur les moteurs de ventes que représentent Avastin, Herceptin, MabThera/Rituxan, Esbriet, Lucentis et Actemra ont grevé les recettes de 474 millions de francs sur les neuf premiers mois de l'année, indique jeudi la multinationale dans un point de situation.

L'appréciation du franc notamment a pesé bien plus lourd dans la balance, les effets de change ayant privé le chiffre d'affaires de 2,14 milliards de francs supplémentaires et coûté 5 points de pourcentage à la croissance. Les stratèges de la multinationale bâloise prévoient une persistance du phénomène sur l'ensemble de l'exercice, avec un impact négatif plus marqué, de 8%, sur l'excédent d'exploitation ajusté.

La direction relève néanmoins son ambition en matière de rentabilité avec une progression du bénéfice ajusté par bon de jouissance autour de 10%, au lieu de près de 10%. La feuille de route demeure sinon inchangée, avec une croissance des ventes autour de 5% et une nouvelle hausse non quantifiée de la rémunération des actionnaires.

Les plus lus

La tempête Benjamin a balayé la France et frappe maintenant la Suisse
À 13 ans, il viole un enfant de 9 ans, filme et montre les images à ses copains
Shiffrin sur Gut-Behrami : «C'est dommage que ça se termine ainsi»
De Lausanne à Nice, pour l’édition la plus difficile de l'histoire
Samuel Etienne se défend face à une «rumeur abjecte»
Emplois fictifs: François Fillon débouté par la cour de Strasbourg