  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Pharma Roche revendique un succès clinique contre le cancer du sein

ATS

22.9.2025 - 07:50

Le géant pharmaceutique Roche se félicite de l'issue concluante du programme clinique avancé evERA portant sur une combinaison de son traitement expérimental girédestrant et d'évérolimus contre une forme spécifique de cancer du sein.

L'association de deux substances, administrées par voie orale, a notamment permis d'augmenter «significativement» la durée de survie des patientes sans progression de la maladie.
L'association de deux substances, administrées par voie orale, a notamment permis d'augmenter «significativement» la durée de survie des patientes sans progression de la maladie.
sda

Keystone-SDA

22.09.2025, 07:50

L'association des deux substances, administrées par voie orale, a notamment permis d'augmenter «significativement» la durée de survie des patientes sans progression de la maladie, par rapport au standard de traitement actuel composé d'un traitement endocrinien et d'évérolimus.

La multinationale rhénane indique dans son communiqué lundi ne pas disposer à ce stade de données matures sur le taux de survie total des patientes atteintes de cancer du sein positif au récepteur des oestrogènes (ER+) et négatif au récepteur du facteur de croissance épidermique humain, localement avancé ou métastatique, ayant déjà subi un traitement préalable.

Les effets secondaires indésirables observés se sont avérés comparables avec ceux des deux substances administrées séparément.

Roche rappelle au passage mener de front pas moins de cinq programmes cliniques sur des combinaison du girédestrant dans le domaine du cancer du sein. La substance est conçue pour empêcher les oestrogènes de se lier à leurs récepteurs, interrompant ainsi ou ralentissant la progression des cellules cancéreuses.

Les plus lus

Retentissante affaire à la «Sextape» : un maire défraie la chronique en France
5 heures de cérémonie dans un stade bondé, pour saluer «un géant de sa génération»
«Des gens vont se sentir investis d'une mission : traquer les homosexuels»
Les taux hypothécaires demeurent «étonnamment» stables
4 ans après la disparition de Delphine Jubillar, son mari aux assises pour meurtre
L'Inter retrouve des couleurs sans… Sommer, laissé sur le banc