  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Pharma Roche s'offre le californien 89bio pour un montant jusqu'à 3,5 milliards

ATS

18.9.2025 - 07:38

Roche acquiert le spécialiste américain des troubles hépatiques et cardiovasculaires 89bio, pour un montant initial de 2,4 milliards de dollars (1,9 milliard de francs). Le géant pharmaceutique bâlois prévoit d'éventuels versements additionnels, jusqu'à 1,1 milliard.

Roche renforce son activité dans les traitements des troubles hépatiques et cardiovasculaires (archives).
Roche renforce son activité dans les traitements des troubles hépatiques et cardiovasculaires (archives).
ATS

Keystone-SDA

18.09.2025, 07:38

L'opération permet notamment à la multinationale rhénane de mettre la main sur le pégozafermin qu'évalue actuellement 89bio en étude clinque de phase III contre la stéatose hépatique liée à un dysfonctionnement métabolique, précisent les deux protagonistes jeudi dans des communiqués.

Les 6 dollars initialement offerts par titre représentent une prime de 52% sur le cours moyen pondéré de 89bio sur les 60 derniers jours de négoce en date du 17 septembre, indique Roche. Le montant proposé dépasse de 79%, le cours de clôture de 89bio à cette date, souligne 89bio.

Les deux organes de surveillance ont d'ores et déjà approuvé la transaction, qui doit être bouclée avant la fin de l'année. Les employés de 89bio viendront alors grossir les effectifs pharmaceutiques de Roche.

Les plus lus

L'animateur Jimmy Kimmel privé d'antenne après des propos sur Kirk!
Oeufs de caille et compliments – «L'un des plus grands honneurs de ma vie»
Zurich, chef-lieu du Tessin? Une carte de la Suisse complètement surréaliste
Action controversée entre Lugano et Lausanne, un protêt déposé
Après le faux Brad Pitt, voici le faux... Marco Odermatt!
«Froid à la Saint-Joseph, annonce pour bientôt...»