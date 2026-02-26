  1. Clients Privés
Automobile Rolls-Royce publie un bénéfice net plus que doublé en 2025

ATS

26.2.2026 - 09:41

Le groupe britannique Rolls-Royce, spécialisé dans les moteurs d'avion, a publié jeudi un bénéfice net de 5,8 milliards de livres (6,07 milliards de francs), porté par une hausse de ses ventes et un effet comptable positif lié à la baisse du dollar.

Le constructeur de réacteurs d'avions, entre autres, a bénéficié d'un effet comptable l'an dernier, en plus d'une extension de ses marges. (archive)
Le constructeur de réacteurs d'avions, entre autres, a bénéficié d'un effet comptable l'an dernier, en plus d'une extension de ses marges. (archive)
ATS

Keystone-SDA

26.02.2026, 09:41

26.02.2026, 10:15

Le groupe a «surmonté des difficultés allant de la chaîne d'approvisionnement aux droits de douane et affiché de solides performances en 2025, tout en posant les bases d'une croissance significative pour les années à venir», a résumé le directeur général, Tufan Erginbilgic, dans un communiqué.

Rolls-Royce, qui fournit des moteurs à la fois à l'européen Airbus et à l'américain Boeing, avait connu ces dernières années des difficultés avant de lancer un plan de transformation et de suppression d'emplois qui lui a permis de renouer avec les bénéfices en 2023.

Le groupe a vu son chiffre d'affaires progresser de 12% l'an dernier, à 21,2 milliards de livres (24,3 milliards d'euros) et explique avoir augmenté ses marges opérationnelles sur la période, en particulier dans l'aviation civile.

Le motoriste améliore ses prévisions de résultats à moyen terme et annonce en outre un programme de rachat d'actions de 7 à 9 milliards de livres pour la période 2026-2028, dont 2,5 milliards prévus cette année.

Le groupe avait bénéficié au premier semestre d'un gain financier lié notamment à une réévaluation de contrats de change alors que la valeur du billet vert a plongé sur la période. Il précise jeudi que son bénéfice net comprend 1,3 milliard de livres de gains dus à la réévaluation de contrats dérivés.

Rolls-Royce est aussi présent dans des domaines tels que les sous-marins ou le développement de petits réacteurs nucléaires modulaires, notamment pour le Royaume-Uni ou la République Tchèque – une technologie qui prendra encore des années avant d'être au point.

