Economie Romande Energie affiche une performance contrastée à mi-parcours

ATS

2.9.2025 - 08:00

Romande Energie a vu ses recettes et son bénéfice net reculer au 1er semestre. Le résultat opérationnel a lui progressé, grâce aux mesures visant à atténuer les effets régulatoires. La performance annuelle est attendue en ligne avec celle de l'an dernier.

De janvier à fin juin, Romande Energie, le chiffre d'affaires a diminué de 9% sur un an à 386 millions de francs (archives).
De janvier à fin juin, Romande Energie, le chiffre d'affaires a diminué de 9% sur un an à 386 millions de francs (archives).
ATS

Keystone-SDA

02.09.2025, 08:00

02.09.2025, 08:01

Pendant la période sous revue, le chiffre d'affaires a diminué de 9% sur un an à 386 millions de francs, annonce l'énergéticien morgien mardi dans un communiqué.

Pour ce qui est de la rentabilité, le bénéfice avant intérêts et impôts (Ebit) s'est enrobé de 10% à 22 millions et l'excédent brut d'exploitation (Ebitda) a progressé de 9% à 71 millions. Le bénéfice net, en revanche, a plongé de 40% pour s'établir à 40 millions de francs.

L'amélioration au plan opérationnel est attribuée à la mise en place de mesures pour atténuer les effets toujours défavorables de la régulation et à des charges sous contrôle. Le groupe s'est notamment efforcé d'aligner le prix de reprise de l'énergie solaire injectée dans son réseau sur les prix de marché. A cela s'ajoutent la recherche de solutions pour valoriser ce trop-plein d'énergie et une amélioration de la qualité des prévisions de production et de consommation d'énergie, peut-on lire.

La marge énergie s'est, elle, stabilisée à 3 millions, bénéficiant de la récupération des pertes passées dans les tarifs 2025.

Les analystes sondés par AWP tablaient sur un Ebit de 10 millions et des recettes de 417,2 millions.

Au chapitre des perspectives, la direction s'attend à un résultat annuel ajusté en ligne avec 2024, dû au fait que le deuxième semestre affiche habituellement une performance inférieure et qu'aucune amélioration n'est attendue au plan régulatoire. Le bénéfice net devrait en outre être affecté par une contribution moindre d'Alpiq, dont Romande Energie détient 33,33% et dont la performance sera affectée par l'arrêt prolongé de la centrale nucléaire de Gösgen.

Dès 2026, l'abandon du prix moyen et l'adaptation trimestrielle du tarif de reprise de l'énergie solaire devraient avoir une incidence positive.

