  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

énergie et ressources Romande Energie anticipe des résultats supérieurs aux attentes

ATS

16.2.2026 - 08:16

Romande Energie s'attend à des résultats meilleurs que prévu pour l'exercice 2025, le deuxième semestre étant supérieur aux attentes. La rentabilité du fournisseur d'énergie dépassera de plus de 20 millions de francs les valeurs comparatives de 2024.

Romande Energie s'attend à des résultats meilleurs que prévu pour l'exercice 2025. (archive)
Romande Energie s'attend à des résultats meilleurs que prévu pour l'exercice 2025. (archive)
ATS

Keystone-SDA

16.02.2026, 08:16

16.02.2026, 08:17

Basé sur des données non consolidées et non auditées, le résultat brut d'exploitation (Ebitda) et le résultat opérationnel (Ebit) ajustés pourraient ainsi atteindre respectivement 145 à 155 millions et 43 à 48 millions en 2025, annonce Romande Energie lundi dans un communiqué.

Le fournisseur d'énergie basé à Morges avait publié en avril dernier un Ebitda et un Ebit ajustés, avant effets non-opérationnels, de respectivement 121 millions et 23 millions pour 2024. A cette occasion, le groupe avait indiqué que les résultats opérationnels 2025, hors effets non-opérationnels, seraient en ligne avec ceux de 2024.

D'un côté, les premiers effets du programme d'efficience ont déjà contribué positivement à une optimisation des coûts. De l'autre, la marge sur l'énergie, historiquement très volatile, s'inscrit en hausse en raison d'une production hydroélectrique propice en fin d'année, de conditions de marché avantageuses pour l'approvisionnement et de prix de l'énergie de réglage moins élevés qu'anticipés.

Grâce à ces résultats meilleurs qu'attendus, Romande Energie a pris la décision de rémunérer les garanties d'origine (GO) pour la reprise de l'électricité renouvelable injectée dans son réseau en 2026.

Les résultats annuels consolidés pour 2025 seront publiés le 31 mars. A cette occasion, Romande Energie présentera sa stratégie à l'horizon 2040 et ses priorités pour les cinq prochaines années.

Les plus lus

«Vandalisme»: embrasement d'une quarantaine de câbles en gare de Lausanne
Suivez le slalom messieurs en direct
Un ex-officier défie le Pentagone et gagne... pour l'instant
Un train déraille en Valais, des blessés probables
L’Ukraine frappe un terminal pétrolier russe
«C'est décevant» - Eileen Gu s'en prend aux organisateurs des Jeux