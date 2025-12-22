  1. Clients Privés
Economie Royaume-Uni : la croissance revue à la baisse au deuxième trimestre

ATS

22.12.2025 - 09:18

La croissance de l'économie britannique au deuxième trimestre a été revue à la baisse lundi par l'Office national des statistiques (ONS), qui l'estime désormais à 0,2%, contre 0,3% précédemment, une mauvaise nouvelle supplémentaire pour le gouvernement travailliste.

La croissance de l'économie britannique au deuxième trimestre a été revue à la baisse par l'Office national des statistiques (ONS), qui l'estime désormais à 0,2%, contre 0,3% précédemment. (archive)
La croissance de l'économie britannique au deuxième trimestre a été revue à la baisse par l'Office national des statistiques (ONS), qui l'estime désormais à 0,2%, contre 0,3% précédemment. (archive)
ATS

Keystone-SDA

22.12.2025, 09:18

22.12.2025, 09:38

L'estimation pour le troisième trimestre reste inchangée, à 0,1%, mais elle confirme le net ralentissement enregistré au fil de l'année 2025, après la progression inattendue de 0,7% sur les trois premiers mois de l'année.

Le deuxième trimestre a notamment été marqué par l'entrée en vigueur d'une forte hausse des cotisations patronales, très critiquée par les entreprises, annoncées dans l'espoir de redresser les comptes publics.

Ces chiffres «ne changent pas le constat général: la croissance du PIB a nettement ralenti», résume Alex Kerr, de Capital Economics, pour qui «l'économie demeure très faible et aborde 2026 avec très peu d'élan».

Le CEO de Roche réclame une hausse des prix des médicaments en Suisse

Et les baisse aux États-UnisLe CEO de Roche réclame une hausse des prix des médicaments en Suisse

Pour Lindsay James, analyste chez Quilter, ils montrent que «l'économie britannique est en train de s'enrayer», d'autant que les dernières mesures budgétaires annoncées fin novembre par la ministre des Finances Rachel Reeves n'auront, selon elle, «aucun effet sur la croissance».

«Le gouvernement va devoir espérer que les mesures prises jusqu'à présent commencent à porter leurs fruits, ou que les défis géopolitiques s'apaisent suffisamment pour que le commerce mondial puisse rebondir», poursuit-elle, évoquant même déjà «le spectre de la récession».

Le gouvernement a déjà encaissé un recul inattendu du PIB de 0,1% en octobre, premier mois du quatrième trimestre, d'après l'ONS.

Dans l'espoir de soutenir l'activité, la Banque d'Angleterre a abaissé la semaine dernière son taux directeur d'un quart de point, à 3,75%, confortée par le ralentissement de l'inflation. Les analystes tablent sur deux ou trois nouvelles baisses en 2026.

