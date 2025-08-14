  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Grande-Bretagne Royaume-Uni: le PIB progresse de 0,3% au deuxième trimestre

ATS

14.8.2025 - 09:29

Le produit intérieur brut (PIB) du Royaume-Uni a progressé de 0,3% au deuxième trimestre, selon l'ONS jeudi, un chiffre meilleur qu'attendu mais en recul par rapport au premier trimestre (+0,7%), en raison des droits de douanes américains et de hausses d'impôts.

La ministre britannique des Finances Rachel Reeves a jugé ces chiffres "positifs". (archive)
La ministre britannique des Finances Rachel Reeves a jugé ces chiffres "positifs". (archive)
ATS

Keystone-SDA

14.08.2025, 09:29

14.08.2025, 09:44

La croissance était attendue en hausse de 0,1% sur le trimestre, selon un consensus d'analystes interrogés par Bloomberg.

Ces chiffres «sont positifs, avec un bon début d'année et une croissance qui se poursuit au deuxième trimestre. Mais il reste encore à faire», a réagi la ministre des Finances Rachel Reeves dans un communiqué.

L'économie britannique a été affectée sur le trimestre par l'entrée en vigueur des hausses d'impôts annoncées à l'automne 2024 par le gouvernement travailliste, en particulier des cotisations patronales.

Mais aussi par les droits de douane de Donald Trump --même si le Royaume-Uni a conclu un accord avec les Etats-Unis réduisant les taxes américaines à 10% sur la plupart des produits.

Pour Lindsay James, de Quilter Investors, les chiffres du jour «montrent que la croissance encourageante observée au premier trimestre relevait en partie de l'illusion et a peu de chances de se reproduire à court terme».

Pour elle, «le Royaume-Uni semble revenu à son point de départ: une croissance anémique, sans réel signe d'amélioration», encore illustrée mardi par des données montrant un ralentissement du marché du travail.

Les difficultés budgétaires du gouvernement, qui pourrait être contraint d'annoncer de nouvelles hausses d'impôts à l'automne, viennent encore assombrir le tableau.

«La tendance de fond reste fragile», abonde Richard Flax, analyste chez Moneyfarm. «Pour les décideurs, le dilemme reste entier: agir trop tôt pour soutenir la croissance au risque de relancer l'inflation ou rester inactif et risquer un ralentissement plus marqué.»

Les plus lus

F-35 : Trump s’est-il encore joué de la Suisse?
Ils piratent votre téléphone portable avec des applications invisibles
Valon Behrami : «Ma tante a dû regarder son mari se faire tirer dessus»
Trump menace de déployer la Garde nationale dans d'autres bastions démocrates
Choc et émotion sur YouTube : un couple d’influenceurs canadiens perd la vie dans un accident
Amélie Nothomb explique pourquoi elle n'a jamais voulu fonder une famille