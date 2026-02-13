Le groupe français Safran, fabricant de moteurs pour avions, a réalisé 3,2 milliards d'euros de bénéfice net ajusté en 2025 (environ 2,92 milliards de francs), soit 3% de plus qu'en 2024, et a revu à la hausse ses anticipations financières à horizon 2028.

Tant l'aviation commerciale que militaire a soutenu l'activité (archives). ATS

Keystone-SDA ATS

«2025 a été une année remarquable pour nos activités, portées par un trafic passagers record et une dynamique soutenue dans la défense», s'est félicité le directeur général du groupe Olivier Andriès, cité dans un communiqué publié vendredi.

Safran a par ailleurs réalisé 31,3 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2025, soit une hausse de 15% sur un an, un chiffre légèrement inférieur à ce qu'attendaient les analystes financiers interrogés par Bloomberg (31,6 milliards d'euros).

Pour calculer son bénéfice net ajusté, Safran a retiré un gain financier lié à son importante couverture du risque de change et en particulier du dollar dont dépendent beaucoup de ses ventes.

L'activité de Safran dépend largement de son moteur vedette, le Leap, qui équipe tous les Boeing 737 MAX et environ 60% des Airbus A320neo, les modèles les plus vendus des deux avionneurs.

Safran en a livré 1802 sur l'année, presque un tiers de plus qu'en 2024.

Le groupe a «relevé ses ambitions à horizon 2028 afin de tenir compte de la vigueur des activités d'après-vente pour moteurs civils et de la dynamique positive dans le secteur de la défense, notamment les nouvelles commandes de Rafale», a-t-il expliqué.

Safran espère désormais arriver à un résultat opérationnel courant entre 7 et 7,5 milliards d'euros d'ici 2028, un milliard de plus qu'actuellement prévu et environ deux milliards de plus que ce qui a été réalisé en 2025.