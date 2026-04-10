Le Conseil suisse de la presse a admis une plainte du Département fédéral de la défense (DDPS) contre la Neue Zürcher Zeitung. Il estime que le journal zurichois a présenté de manière trompeuse la rémunération de l'ancienne collaboratrice personnelle de Viola Amherd.

Au cœur du litige figure un article dans lequel la Neue Zürcher Zeitung avait extrapolé, à partir d’un contrat de service, un revenu annuel hypothétique de plus de 400'000 francs pour Brigitte Hauser-Süess. Le quotidien en avait conclu que cette rémunération dépassait celle du président des Etats-Unis. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Au cœur du litige figure un article dans lequel la Neue Zürcher Zeitung avait extrapolé, à partir d’un contrat de service, un revenu annuel hypothétique de plus de 400'000 francs pour Brigitte Hauser-Süess. Le quotidien en avait conclu que cette rémunération dépassait celle du président des Etats-Unis.

Le DDPS a contesté cette interprétation, dénonçant une extrapolation fallacieuse ne tenant pas compte d’éléments essentiels ni de certaines déductions.

Le Conseil suisse de la presse a suivi cette analyse, reprochant au journal d’avoir confondu un plafond de dépenses avec un revenu effectif, indique-t-il dans un communiqué publié vendredi. Il souligne également que les indications fournies par l’autorité n’ont pas été suffisamment examinées. Compte tenu de l’écart important entre les chiffres avancés par le média et les données officielles, des vérifications approfondies auraient été nécessaires.

Enfin, l’organe de régulation critique le fait que la NZZ n’ait pas corrigé de manière adéquate sa présentation après les clarifications apportées. Cette absence de rectification a contribué à une distorsion matérielle du message principal de l’article.