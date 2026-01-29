  1. Clients Privés
Moins qu'en 2024 En 2025, le patron de Givaudan a reçu un salaire de près de 6 millions

29.1.2026 - 08:00

Le directeur général de Givaudan, Gilles Andrier, a gagné 5,97 millions de francs en salaire et bonus l'an dernier. C'est nettement moins que les 6,81 millions de 2024, année au cours de laquelle le groupe genevois avait inscrit des résultats record.

Un bâtiment du fabricant d'arômes et de parfums Givaudan à Kempthal, photographié le mardi 29 juillet 2025. (KEYSTONE/Michael Buholzer)
Un bâtiment du fabricant d'arômes et de parfums Givaudan à Kempthal, photographié le mardi 29 juillet 2025. (KEYSTONE/Michael Buholzer)
29.01.2026, 08:00

Le salaire fixe du patron de Givaudan est resté inchangé à 2,04 millions, peut-on lire dans le rapport annuel publié jeudi. La rémunération variable est, elle, passée à 3,92 millions, contre 4,76 millions l'année précédente,

La rémunération de l'ensemble des membres de l'exécutif, y compris son directeur, a atteint 20,72 millions, après 22,80 millions.

Pour ce qui est du conseil d'administration, la rétribution totale s'est élevée à 2,87 millions, après 2,85 millions. Le président de l'organe de surveillance a touché plus d'un million de francs.

