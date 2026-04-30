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Samsung Bénéfice net trimestriel multiplié par six grâce à l'IA

ATS

30.4.2026 - 06:41

Le géant sud-coréen Samsung Electronics a annoncé jeudi avoir multiplié par six son bénéfice net sur un an au 1er trimestre. Le chiffre d'affaires s'est inscrit à un niveau record, également dopé par l'intelligence artificielle (IA).

Alors que ses revenus ont doublé entre janvier et fin mars, Samsung a dégagé un bénéfice net de 47'200 milliards de wons (plus de 25 milliards de francs) (archives).
Alors que ses revenus ont doublé entre janvier et fin mars, Samsung a dégagé un bénéfice net de 47'200 milliards de wons (plus de 25 milliards de francs) (archives).
ATS

Keystone-SDA

30.04.2026, 06:41

30.04.2026, 06:54

Samsung s'est imposé comme un acteur clé, avec son compatriote SK hynix, dans les puces de haute performance dont la demande explose pour les centres de données IA. Leurs résultats atténuent les craintes de voir le conflit au Moyen-Orient peser sur le secteur des semiconducteurs.

Le bénéfice net de Samsung sur les trois premiers mois de l'année s'élève à 47'200 milliards de wons (plus de 25 milliards de francs), d'après le communiqué du groupe.

«Les chaînes de production de semiconducteurs fonctionnent actuellement normalement» en dépit du contexte économique international perturbé, a indiqué le directeur financier Park Soon-cheol après la publication des résultats.

«Le risque est faible grâce à des voies logistiques sécurisées et à la diversification de nos partenaires commerciaux aux Etats-Unis, au Japon et dans d'autres régions», selon lui.

Son chiffre d'affaires a doublé à 133'900 milliards de wons sur la période.

Samsung Electronics «a réalisé un chiffre d'affaires et un bénéfice d'exploitation trimestriels record grâce à des innovations technologiques en matière d'IA et à une réponse proactive aux besoins du marché», d'après le communiqué.

La division spécialisée dans les mémoires (Device solutions, DS) a battu un record de ventes trimestrielles à 81.700 milliards de wons (47 milliards d'euros), en réponse à la demande en IA à forte valeur ajoutée et sur fond de «hausse des prix à l'échelle du secteur».

«Maintien» de la demande

«La forte demande en mémoire devrait se maintenir dans le contexte de l'expansion des infrastructures d'IA», prévoit le groupe pour le deuxième trimestre.

Les mémoires à large bande passante de Samsung, utilisées dans les accélérateurs d'IA et les centres de données, ont fait l'objet de commandes solides de la part de grandes entreprises technologiques, ce qui a contribué à faire grimper les prix et à soutenir la reprise du cycle des semi-conducteurs.

Ce phénomène tire aussi vers le haut les prix des puces moins avancées, risquant d'entraîner une hausse des prix des téléphones et ordinateurs portables dans le monde.

L'entreprise avait déclaré plus tôt dans le mois s'attendre à un niveau trimestriel record de son bénéfice d'exploitation à environ 57.200 milliards de wons (33 milliards d'euros), qu'elle a atteint jeudi.

Son compatriote SK hynix a annoncé la semaine dernière un bénéfice net trimestriel record (40.300 milliards de wons, soit environ 23 milliards d'euros) grâce à l'essor de l'intelligence artificielle.

Menace de grève

Plusieurs dizaines de milliers de salariés de Samsung ont manifesté la semaine dernière en Corée du Sud pour réclamer des hausses de salaires et primes. Ils menacent d'arrêter de travailler du 21 mai au 7 juin si leurs revendications ne sont pas acceptées.

L'entreprise «réagira aussi largement que la loi le permet (...) pour s'assurer que la production ne soit pas perturbée même en cas de grève», a déclaré M. Park.

L'entreprise fait également l'objet d'une action en justice aux Etats-Unis, où elle est accusée d'avoir violé des brevets liés à la technologie des smartphones pliables en fabriquant et en vendant sans autorisation les appareils Galaxy Z Fold, Z Flip et Z TriFold, selon des documents judiciaires.

Le gouvernement sud-coréen s'est engagé à faire du pays l'une des trois premières puissances mondiales en matière d'IA, aux côtés des Etats-Unis et de la Chine.

Les actions de Samsung ont progressé d'environ 300% au cours de l'année écoulée, l'IA stimulant la croissance sud-coréenne et propulsant le marché boursier vers de nouveaux records.

Vers 01h15 GMT, l'action du groupe restait stable (-0,11%) à la Bourse de Séoul, dont l'indice vedette Kospi a ouvert jeudi à un nouveau plus haut dans le sillage des solides résultats publiés par Samsung et des géants technologiques américains.

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