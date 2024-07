Samsung Electronics prévoit un bénéfice d'exploitation multiplié par 15 sur un an au 2e trimestre. Le géant sud-coréen observe un rebond des prix des puces et une hausse de la demande pour les produits destinés aux systèmes d'intelligence artificielle générative.

ATS

Entre avril et juin, le bénéfice d'exploitation a atteint 10.400 milliards de wons (6,8 milliards de francs), contre 670 milliards un an plus tôt, précise vendredi Samsung. Le groupe doit publier ses derniers résultats à la fin du mois.

Ces prévisions dépassent de 25,8% les attentes des analystes, selon l'agence de presse sud-coréenne Yonhap. Les ventes, quant à elles, devraient augmenter de 23,3% pour atteindre 74'000 milliards de wons, a ajouté Samsung.

Les semi-conducteurs sont le coeur de l'économie mondiale. Ils sont utilisés dans tous les domaines, des appareils électroménagers aux téléphones portables, en passant par les voitures et les armes.

La demande de composants avancés pour les systèmes d'intelligence artificielle est montée en flèche ces derniers mois grâce au succès de ChatGPT et d'autres produits d'IA générative.

«Le développement de l'IA a stimulé la demande de disques SSD (disques statiques à semi-conducteurs) de grande capacité», a déclaré Avril Wu, analyste de la société de recherche TrendForce basée à Taipei, en référence à une nouvelle génération de dispositifs de stockage utilisés dans les ordinateurs.

En raison de la capacité de Samsung à produire des couches supérieures de stockage non volatile qui ne nécessitent pas d'énergie pour conserver les données, l'entreprise «devrait être l'un des principaux bénéficiaires», a-t-elle déclaré à l'AFP.

Les semi-conducteurs sont le principal produit d'exportation de la Corée du Sud et ont rapporté au pays 11,7 milliards de dollars en mars, leur niveau le plus élevé depuis près de deux ans, selon les statistiques officielles. Cela représente un cinquième des exportations totales du pays.

Samsung doit dévoiler le 10 juillet à Paris ses derniers modèles de smartphones pliables, un de ses produits phare, dotés de fonctions d'intelligence artificielle, ainsi qu'une série d'accessoires, dont une nouvelle «bague intelligente» qui permet de surveiller son état de santé.

afp