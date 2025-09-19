  1. Clients Privés
Guerre en Ukraine Sanctions russes : le Seco enquête sur des violations présumées dans le commerce de l’or

ATS

19.9.2025 - 18:47

Selon un article de presse, le Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco) a ouvert une enquête contre deux personnes physiques et contre inconnu pour une possible violation des sanctions russes. Le secteur du négoce de l'or est concerné, comme l'a rapporté Reuters vendredi.

KEYSTONE

Keystone-SDA

Concrètement, les personnes travaillant pour le négociant en matières premières zougois Open Mineral auraient commercé avec de l'or en provenance de Russie, ont indiqué à l'agence de presse deux personnes proches du dossier. Les sanctions ont été imposées après le début de la guerre d'agression russe contre l'Ukraine.

Interrogée par l'agence de presse AWP, Open Mineral a confirmé l'enquête: «Les autorités ont inspecté nos locaux la semaine dernière dans le cadre d'une enquête sur des transactions effectuées en 2022». L'entreprise a coopéré avec les autorités et continuera à le faire, a-t-elle indiqué. Les activités commerciales se poursuivent comme d'habitude.

Le Seco a confirmé à AWP qu'une perquisition avait eu lieu le 11 septembre à Zoug. «La procédure a été lancée contre deux personnes, ainsi que contre inconnu», a déclaré un porte-parole. L'objet de la procédure est une éventuelle violation de la loi en rapport avec les sanctions contre la Russie. Le Seco ne souhaite pas prendre position sur la procédure en cours.

Open Mineral a ouvert son bureau en Suisse en 2016 et a commencé ses activités en 2017. Actuellement, l'entreprise a des bureaux dans onze villes du monde et est active dans plus de 50 pays.

