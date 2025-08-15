  1. Clients Privés
Pharma Sandoz égratigné par ricochet par les droits de douane

ATS

15.8.2025 - 07:48

Sandoz s'estime relativement épargné par les droits de douane appliqués aux importations vers les Etats-Unis. La production du géant des médicaments génériques est ventilée entre divers pays européens, à l'exception notable de la Suisse, ainsi qu'en Inde.

L'impact des droits de douane américains "est modeste et s'élève à environ 25 millions de francs cette année et jusqu'à 45 millions l'année prochaine," estime le directeur général de Sandoz, Richard Saynor (archives).
L'impact des droits de douane américains "est modeste et s'élève à environ 25 millions de francs cette année et jusqu'à 45 millions l'année prochaine," estime le directeur général de Sandoz, Richard Saynor (archives).
ATS

Keystone-SDA

15.08.2025, 07:48

15.08.2025, 07:58

«Leur impact est modeste et s'élève à environ 25 millions de francs cette année et jusqu'à 45 millions l'année prochaine,» devise ainsi le directeur général (CEO) Richard Saynor dans les colonnes de L'Agefi vendredi.

Le groupe rhénan a récemment publié un chiffre d'affaires semestriel total de 5,23 milliards de dollars, dont un cinquième environ collecté au pays de l'oncle Sam, pour un excédent brut opérationnel (Ebitda) ajusté de 1,05 milliard.

Le dirigeant a répété que les droits de douane constituaient pour son entreprise un handicap moindre aux Etats-Unis que la complexité des processus d'autorisation de commercialisation des produits de son groupe ou encore du système d'assurance public-privé.

Dans ce contexte, Sandoz n'envisage guère «pour le moment et même avec une taxe de 250%», comme récemment articulé par le résident de la Maison Blanche pour les médicaments importés, d'installer un outil de production outre-Atlantique.

