  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Pharma Sandoz règle son litige avec Regeneron sur le biosimilaire Enzeevu

ATS

9.9.2025 - 08:03

Sandoz a réglé le litige l'opposant à Regeneron Pharmaceutical concernant la commercialisation par le géant bâlois du traitement Enzeevu, un biosimilaire de la préparation originale de l'aflibercept développé sous la marque Eylea par le laboratoire américain.

Sandoz pourra commercialiser sa version biosimilaire d'Eylea sur le marché américain au quatrième trimestre 2026, voire plus tôt (archives).
Sandoz pourra commercialiser sa version biosimilaire d'Eylea sur le marché américain au quatrième trimestre 2026, voire plus tôt (archives).
ATS

Keystone-SDA

09.09.2025, 08:03

09.09.2025, 08:15

Ce dernier avait engagé en août 2024 une procédure pour violation de brevet devant une cour fédérale du New Jersey.

A la faveur de l'accord, dont les termes ne sont pas dévoilés, Sandoz pourra commercialiser sa version biosimilaire d'Eylea sur le marché américain au quatrième trimestre 2026, voire plus tôt dans certaines circonstances, écrit mardi le laboratoire rhénan. Le règlement du litige fait suite à plusieurs mois de défense vigoureuse de Sandoz contre les allégations de Regeneron selon lesquelles la société aurait enfreint jusqu'à 46 brevets expirant en 2040, protégeant le médicament de référence Eylea.

Sandoz a obtenu l'autorisation de l'autorité sanitaire américaine, la Food and Drug Administration (FDA) pour son biosimilaire aflibercept Enzeevu le 12 août 2024. La FDA a en outre provisoirement déterminé qu'Enzeevu serait interchangeable avec le médicament de référence, car il est actuellement soumis à une exclusivité non expirée pour les premiers produits biosimilaires interchangeables.

Les plus lus

Rencontre sensible : le patron de Rolex passe plusieurs heures avec Trump
«Si un homme a une petite dispute avec sa femme...» - Des propos de Trump choquent
«Il a été passé à tabac» - Expulsés par Trump, des Russes vivent l’enfer
L’homme qui a tenté d’assassiner Donald Trump passe aux aveux
Découvrez les notes des joueurs de la Nati
Les grandes surprises à attendre des nouveaux iPhones 17