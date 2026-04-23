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Ascenseurs Schindler a vu sa rentabilité progresser à l'entame de 2026

ATS

23.4.2026 - 07:03

Contre toute attente, Schindler a étoffé sa rentabilité en début d'année. Malgré des ventes et des commandes en repli, le fabricant d'ascenseurs et d'escaliers mécaniques a vu son bénéfice net progresser de 1,9% sur un an au 1er trimestre à 262 millions de francs.

Entre janvier et fin mars, Schindler a vu ses revenus se contracter de 5,1% à 2,73 milliards de francs, sous l'effet de la vigueur du franc (archives).
Entre janvier et fin mars, Schindler a vu ses revenus se contracter de 5,1% à 2,73 milliards de francs, sous l'effet de la vigueur du franc (archives).
ATS

Keystone-SDA

23.04.2026, 07:03

23.04.2026, 07:06

Les entrées de commandes ont atteint 2,83 milliards de francs, en recul de 4,1%. Exprimée en monnaies locales, elles ont cependant augmenté de 2,8%, a indiqué jeudi le groupe établi à Ebikon, dans le canton de Lucerne. Les effets de change ont pesé à hauteur de 204 millions. A fin janvier, le carnet de commandes se montait à 8,05 milliards, un montant en déclin de 3,5% en francs et de 2,5% à en devises locales

Les ventes ont quant à elles fléchi de 5,1% à 2,73 milliards de francs. Mais la croissance a également été au rendez-vous en devises locales, le chiffre d'affaires progressant de 1,7%. La vigueur du franc au regard des autres principales devises a pesé à hauteur de 184 millions. Toutes les régions ont progressé, à l'exception de la Chine.

Le résultat d'exploitation avant intérêts et impôts (Ebit) est ressorti en hausse de 2,4% (+9,9 TCC) à 337 millions de francs, pour une marge correspondante de 13%, contre 12% un an auparavant. En termes ajustés, l'Ebit a grimpé à 343 millions, 3% de plus qu'à fin mars 2025.

La copie s'est dans l'ensemble révélée supérieure aux attentes des analystes. Sondés par l'agence AWP, les experts avaient en moyenne anticipé des entrées de commandes de 2,8 milliards de francs, des ventes de 2 milliards, un Ebit de 318 millions et un bénéfice net de 249 millions.

Evoquant la suite de l'exercice, le groupe lucernois confirme ses objectifs annuels. Sous réserve d'événements imprévus, Schindler cible une croissance du chiffre d'affaires en monnaies locales en 2026 plafonnée à 5%. La rentabilité opérationnelle doit continuer d'être améliorée. La marge Ebit publiée devrait ainsi se hisser à 13%.

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