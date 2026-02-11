  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Industrie Alfred Schindler rempile pour un 50e et ultime mandat

ATS

11.2.2026 - 10:43

Le conseil d'administration de Schindler a décidé d'accorder une nouvelle dérogation à son président honoraire Alfred Schindler pour exercer un cinquantième et dernier mandat. Ce dernier aurait sinon été rattrapé par la limite d'âge, fixée à 73 ans.

Descendant de Robert Schindler, qui co-fonda en 1874 l'entreprise avec Eduard Villiger, Alfred N. Schindler doit fêter cette année ses 77 ans (archives).
Descendant de Robert Schindler, qui co-fonda en 1874 l'entreprise avec Eduard Villiger, Alfred N. Schindler doit fêter cette année ses 77 ans (archives).
ATS

Keystone-SDA

11.02.2026, 10:43

11.02.2026, 10:52

Tous les autres membres de l'organe de surveillance seront aussi candidats à leur propre succession lors de la prochaine assemblée générale ordinaire, agendée au 24 mars, indique le constructeur lucernois d'ascenseurs et d'escaliers mécaniques au détour de son rapport annuel mercredi.

Descendant de Robert Schindler, qui co-fonda en 1874 l'entreprise avec Eduard Villiger, Alfred N. Schindler doit fêter cette année ses 77 ans. Après avoir occupé diverses fonctions dirigeantes au sein du groupe au tournant des années '80, il accède en 1985 au poste de directeur général, qu'il assumera jusqu'en 2011.

Il hérite parallèlement dès 1995 du fauteuil de président de l'organe de surveillance, qu'il occupera sans discontinuité jusqu'à la fin de sa période exécutive, et au-delà. Il cédera toutefois la présidence formelle en 2017 à un autre timonier au long cours à double casquette, Silvio Napoli, pour se contenter d'une présidence honoraire.

Alfred Schindler est par ailleurs avec Luc Bonnard l'un des deux représentants officiels d'un vaste groupement d'actionnaires, détenant conjointement plus de deux tiers du capital-actions et des droits de vote de Schindler.

Les plus lus

HISTORIQUE ! Von Allmen poursuit sa razzia dorée en super-G, «Odi» en bronze
Jacques Moretti face aux parties civiles et au regard d'une mère dévastée
Carnaval valaisan : comment Twint sert à escroquer les commerçants