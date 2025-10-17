  1. Clients Privés
Ascenseurs Schindler cède ses activités sud-coréennes à Otis

ATS

17.10.2025 - 08:35

Le constructeur d'ascenseurs et escaliers mécaniques Schindler a convenu de vendre sa filiale sud-coréenne Schindler Elevator Korea, établie en 2003, à son concurrent américain Otis.

Le constructeur d'ascenseurs et d'escaliers mécaniques Schindler se désengage du marché coréen (archives).
Le constructeur d'ascenseurs et d'escaliers mécaniques Schindler se désengage du marché coréen (archives).
ATS

Keystone-SDA

17.10.2025, 08:35

17.10.2025, 08:47

La multinationale lucernoise ne livre dans son communiqué vendredi aucun détail financier autour de cette transaction.

Celle-ci demeure conditionnée au feu vert des autorités coréennes de la concurrence. Otis Elevator Korea reprendra le cas échéant aussi bien les clients de Schindler que ses employés au Pays du Matin calme, et honorera les contrats déjà conclus.

