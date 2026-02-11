  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Ascenseurs Schindler voit son bénéfice net augmenter en 2025

ATS

11.2.2026 - 07:37

Le fabricant d'ascenseurs et d'escaliers roulants Schindler a dégagé un bénéfice net de 1073 millions de francs, en hausse de 6,2% sur un an et en ligne avec les attentes du marché. L'entreprise lucernoise se félicite d'avoir terminé sa reprise au niveau opérationnel.

Malgré des ventes en repli l'an dernier, le fabricant lucernois d'ascenseurs et escaliers mécaniques Schindler est parvenu à accroître sa rentabilité (archives).
Malgré des ventes en repli l'an dernier, le fabricant lucernois d'ascenseurs et escaliers mécaniques Schindler est parvenu à accroître sa rentabilité (archives).
ATS

Keystone-SDA

11.02.2026, 07:37

11.02.2026, 07:39

Le résultat opérationnel (Ebit) a bondi de 9,3% à 1384 millions, pour une marge afférente de 12,6%, en progression de 1,3 point de pourcentage sur un an, précise mercredi le groupe établi à Ebikon, dans le canton de Lucerne. Ajustée, la marge atteint 13,3%.

Les entrées de commandes se sont inscrites à 11,31 milliards (-0,9% sur un an), tandis que le chiffre d'affaires a reculé de 2,6% à 10,95 milliards pour l'exercice 2025. En monnaies locales, l'évolution correspond toutefois à une croissance de respectivement 3,1% et 1,3%.

Pour ce qui relève des nouveaux contrats, la demande chinoise pour les nouvelles installations est toujours en repli, mais le segment Modernisation et Services est en hausse. Pour ce qui relève des revenus, le grand marché asiatique est le seul à ne pas avoir contribué à la croissance.

A fin décembre, le carnet de commandes totalisait 7,81 milliards, en recul de 5,9% sur un an en raison d'effets de change défavorables. En monnaies locales, une progression de 1,2% est enregistrée.

Le flux de trésorerie résultant de l'activité d'exploitation s'est élevé à 1490 millions, ce qui correspond à un recul de 7%.

Un dividende inchangé de 6,00 francs par titre sera proposé aux actionnaires, auquel s'ajoutera un versement exceptionnel de 0,80 francs par titre.

Les résultats sont globalement en ligne avec les prévisions du consensus AWP.

Sous réserve d'événements imprévus, Schindler cible une croissance du chiffre d'affaires en monnaies locales en 2026 plafonnée à 5%. La marge Ebit publiée devrait quant à elle se hisser à 13%.

Les plus lus

Donald Trump s'en prend de nouveau violemment à la Suisse !
Tout juste médaillé, il avoue... son infidélité en direct à la télé !
Le Canada sous le choc après une terrible fusillade dans et autour d'une école
Un ancien cycliste professionnel français défraie la chronique !
Le profil glaçant du suspect accusé de viols et agressions sur mineurs
La justice joue un mauvais tour à Donald Trump