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Feu vert encore attendu Scott Bessent veut que Kevin Warsh préside la Fed «dès que possible»

ATS

14.4.2026 - 17:24

Le candidat de Donald Trump pour présider la Réserve fédérale américaine (Fed) doit prendre son poste «dès que possible», a déclaré mardi le ministre américain des Finances, alors que les sénateurs doivent encore donner leur feu vert à cette nomination.

Jerome Powell dirige actuellement la Fed (photo symbolique, archives).
Jerome Powell dirige actuellement la Fed (photo symbolique, archives).
KEYSTONE

Keystone-SDA

14.04.2026, 17:24

«Nous voulons Kevin Warsh en place dès que possible», a déclaré le secrétaire au Trésor Scott Bessent à des journalistes en marge des réunions du FMI et de la Banque mondiale à Washington.

Un responsable du Sénat a annoncé en parallèle que M. Warsh serait auditionné la semaine prochaine, sans donner de date précise.

Le mandat de l'actuel président, Jerome Powell, s'achève fin mai.

Donald Trump a désigné fin janvier un ex-gouverneur de l'institution monétaire, Kevin Warsh, pour le remplacer.

Mais le processus de confirmation par les sénateurs a peiné à s'enclencher en raison d'un blocage autour d'une procédure lancée par une procureure proche de Donald Trump à l'encontre de M. Powell.

La majorité présidentielle est ténue au Sénat et Thom Tillis, un élu républicain, a refusé de confirmer M. Warsh tant que la procédure contre la gouvernance actuelle n'était pas classée. Il voit en elle une attaque infondée contre l'indépendance de la banque centrale.

«Je pense que le sénateur Tillis (...) est quelqu'un de raisonnable», a dit le ministre Bessent mardi, en précisant ne pas avoir le pouvoir d'interférer dans la procédure.

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