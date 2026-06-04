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SEF 2026 Roche dénonce un «chantage» des USA et de la Chine

ATS

4.6.2026 - 17:46

Le protectionnisme des Etats-Unis et de la Chine inquiète de plus en plus Roche. Lors du Swiss Economic Forum (SEF) à Interlaken, le président du conseil d'administration, Severin Schwan, a dénoncé un «chantage» visant à s'assurer une délocalisation de la production.

A Interlaken, le président du conseil d'administration, Severin Schwan, a dénoncé un «chantage» des Etats-Unis et de la Chine visant à s'assurer une délocalisation de la production. (archive)
A Interlaken, le président du conseil d'administration, Severin Schwan, a dénoncé un «chantage» des Etats-Unis et de la Chine visant à s'assurer une délocalisation de la production. (archive)
ATS

Keystone-SDA

04.06.2026, 17:46

04.06.2026, 17:56

«Actuellement, notre principale préoccupation est la montée du protectionnisme sur nos marchés les plus importants que sont les États-Unis et la Chine», a déclaré jeudi Severin Schwan, président du conseil d'administration de Roche, lors du Swiss Economic Forum (SEF) à Interlaken.

Les États-Unis et la Chine utilisent leur position dominante sur le marché pour s'assurer que la création de valeur se fasse au sein de leurs pays respectifs. «Cela perturbe complètement nos structures», a affirmé M. Schwan.

En décembre 2025, Roche et Novartis, ainsi que d'autres géants pharmaceutiques mondiaux, ont conclu un accord avec le gouvernement américain. Cet accord oblige par exemple Genentech, filiale de Roche, à baisser les prix de certains produits pharmaceutiques. Roche a également annoncé des investissements d'environ 50 milliards de dollars aux États-Unis. En contrepartie, une exemption de droits de douane pour une durée de trois ans sur les produits pharmaceutiques aux Etats-Unis lui a été promise.

Pour M. Schwan, cet accord n'est pas un véritable accord, mais s'apparente plutôt à du chantage. «C'est la loi du plus fort», a-t-il affirmé.

Face à la menace d'un relèvement des droits de douane américains, Roche a agi comme de nombreuses entreprises d'autres secteurs, selon le président du conseil d'administration. «A court terme, nous avons augmenté notre production et exporté nos produits aux États-Unis à plus grande échelle. À long terme, nous devons maintenant réorganiser nos chaînes d'approvisionnement et devenir moins dépendants de la politique sur nos principaux marchés», a-t-il souligné. Cela se fera au détriment d'autres pays, dont la Suisse.

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