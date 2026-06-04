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Swiss Economic Forum Sergio Ermotti réaffirme sa volonté de rester en Suisse

ATS

4.6.2026 - 19:16

Présent au Swiss Economic Forum (SEF) à Interlaken, le directeur général d'UBS, Sergio Ermotti, a une nouvelle fois démenti les rumeurs de délocalisation et réaffirmé son attachement à la Suisse comme siège du groupe.

Sergio Ermotti a une nouvelle fois démenti les rumeurs de délocalisation du siège d'UBS. (archive)
Sergio Ermotti a une nouvelle fois démenti les rumeurs de délocalisation du siège d'UBS. (archive)
ATS

Keystone-SDA

04.06.2026, 19:16

04.06.2026, 19:39

«Nous voulons absolument rester en Suisse et y prospérer», a affirmé jeudi Sergio Ermotti au Swiss Economic Forum (SEF) à Interlaken. Selon lui, une UBS forte renforce la Suisse, et une Suisse forte renforce UBS.

Le différend qui oppose le numéro un bancaire suisse à la Confédération concernant le renforcement des fonds propres a alimenté à plusieurs reprises des rumeurs de délocalisation. Alors que le Conseil fédéral exige que les filiales étrangères d'UBS soient intégralement couvertes avec des fonds propres, la banque s'y oppose fermement.

Les premières discussions sur la «Lex UBS» ont débuté au Parlement au niveau des Commissions et le processus démocratique suit désormais son cours. M. Ermotti a souligné qu'UBS entendait contribuer à ce que la décision finale repose sur des faits plutôt que sur «les émotions et les discours alarmistes». Et lorsque le Parlement aura tranché, UBS «acceptera et respectera» sa décision.

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Concernant l'initiative populaire de l'UDC «Pas de Suisse à 10 millions!», soumise au vote le 14 juin, le patron de la banque aux trois clés a déclaré «qu'elle n'était pas la bonne solution». Il a toutefois insisté sur la nécessité de prendre au sérieux les préoccupations de la population avant qu'elles ne débouchent sur des initiatives plus radicales.

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