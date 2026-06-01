  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Mondial 2026
  5. Highlights
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Mondial 2026
  3. Super League
  4. Challenge League
  5. Champions League
  6. Bundesliga
  7. Premier League
  8. Serie A
  9. LaLiga
  10. Ligue 1
  11. Europa League
  12. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Pharma Servier annonce un rachat d'ampleur aux Etats-Unis

ATS

1.6.2026 - 15:29

Le laboratoire français Servier annonce lundi avoir conclu un accord avec l'entreprise américaine Edgewise Therapeutics en vue d'acquérir son activité dystrophie musculaire ainsi qu'un traitement expérimental pour deux troubles musculaires génétiques graves, comprenant un paiement initial de 1,55 milliard de dollars (1,2 milliard de francs).

Le laboratoire pharmaceutique s'est positionné sur les cancers rares et sur les maladies neurologiques rares (image d'illustration).
Le laboratoire pharmaceutique s'est positionné sur les cancers rares et sur les maladies neurologiques rares (image d'illustration).
AFP

Keystone-SDA

01.06.2026, 15:29

«Cette acquisition comprend les équipes de l'activité dystrophie musculaire d'Edgewise Therapeutics, ainsi que le sevasemten», un traitement en développement pour les personnes vivant avec la dystrophie musculaire de Becker et la maladie de Duchenne, maladies génétiques qui provoquent un affaiblissement des muscles, selon un communiqué.

L'accord prévoit un paiement initial de 1,55 milliard de dollars qui pourra être complété par des paiements conditionnés à l'atteinte de certaines étapes réglementaires et commerciales, pouvant atteindre 1,1 milliard de dollars, détaille le communiqué.

La transaction, qui a été approuvée par les instances de gouvernance respectives des deux sociétés, devrait être finalisée au cours du troisième trimestre 2026, après autorisation des autorités réglementaires.

«Cette acquisition soutient l'ambition stratégique de Servier dans les maladies neurologiques rares pour les patients ayant d'importants besoins médicaux non satisfaits», souligne le deuxième laboratoire pharmaceutique français qui s'est positionné sur les cancers rares et sur les maladies neurologiques rares incluant notamment les épilepsies réfractaires, les troubles du spectre autistique, les troubles du mouvement et les maladies neuromusculaires.

Pour accélérer son recentrage sur les traitements innovants en oncologie et en neurologie, Servier avait indiqué vouloir utiliser le fruit de la vente estimée entre 800 millions et un milliard d'euros de sa filiale de médicaments génériques Biogaran au fonds d'investissement européen BC Partners. L'opération a été finalisée au début de l'année.

Spécialisée dans les maladies musculaires, Edgewise Therapeutics, dont la capitalisation boursière dépasse 3,6 milliards de dollars, développe des traitements innovants pour les dystrophies musculaires et les affections cardiaques graves.

La dystrophie musculaire de Becker est un trouble génétique rare, qui provoque une perte musculaire progressive, pour lequel il n'existe actuellement aucun traitement approuvé.

La dystrophie musculaire de Duchenne est un trouble musculaire plus grave, qui commence dès la petite enfance et entraîne la perte de la capacité à marcher dès le début de l'adolescence.

Le symptôme principal de ces deux dystrophies musculaires les plus fréquentes, qui touchent les garçons, est une faiblesse des muscles, y compris le muscle cardiaque et les muscles respiratoires.

En avril, Servier avait annoncé le rachat de la société américaine Day One Biopharmaceuticals, sa plus grosse acquisition à ce jour, évaluée à 2,5 milliards de dollars (2,1 milliards d'euros).

Les plus lus

Truie frappée à coups de pelle, cadavres d'animaux: une porcherie vaudoise dans le viseur
Un piéton tué par une trottinette électrique qui fuyait la police
Les punaises ruinent votre potager ? – Voici comment les chasser naturellement
Une nouvelle gueule de bois XXL pour la Suisse
En route pour Beyrouth, des ministres européens rebroussent chemin
Amour et IA : un sondage révèle un profond fossé générationnel