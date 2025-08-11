  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

France SFR mis à l'amende pour des retards de paiement

ATS

11.8.2025 - 18:13

L'opérateur de télécommunications français SFR a été sanctionné d'une amende de 860'000 euros (environ 811'200 francs) pour des retards de paiement de ses fournisseurs, a indiqué lundi la DGCCRF.

D'après l'entreprise, cette sanction résulte d'un «nombre très limité de factures» évoquant 175 paiements concernés en 2022 (archives).
D'après l'entreprise, cette sanction résulte d'un «nombre très limité de factures» évoquant 175 paiements concernés en 2022 (archives).
AFP/Archives

Keystone-SDA

11.08.2025, 18:13

«La constatation de ces retards a été effectuée (...) dans le cadre d'une enquête lancée par la DGCCRF sur le respect des règles du code de commerce en matière de délais de paiement», a indiqué la DGCCRF (Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes).

D'après l'entreprise, cette sanction résulte d'un «nombre très limité de factures» évoquant 175 paiements concernés en 2022, «à comparer avec les centaines de milliers de factures honorées par SFR chaque année».

Début août, plusieurs amendes contre des entreprises françaises fondées sur les mêmes motifs ont déjà été rendues publiques par la répression des fraudes.

Le commerçant en ligne CDiscount a ainsi été sanctionné d'une amende de 2,1 millions d'euros, et le groupe Fnac Darty s'est vu infliger 3,9 millions d'euros d'amende pour des retards de paiement.

Problème récurrent: les retards de paiement interentreprises ont encore augmenté en 2024, et se sont dégradés «de manière significative en France», repassant «au-dessus de la moyenne européenne», avait indiqué début juillet la Banque de France, avec un retard moyen de 13,6 jours l'an dernier.

«Seules 50% des grandes entreprises paient aujourd'hui sans retard. En l'absence de ces retards, les PME auraient bénéficié de 15 milliards d'euros de trésorerie supplémentaire en 2024», affirmait la Banque de France.

Face à ce qui constitue parfois des trous conséquents dans la trésorerie de certaines PME, le montant maximal actuel des amendes est jugé insuffisamment dissuasif par l'exécutif.

Mi-juillet, le Premier ministre François Bayrou a annoncé qu'il souhaitait durcir les sanctions en imposant aux entreprises qui tardent à régler leurs partenaires commerciaux une punition financière pouvant aller «jusqu'à 1% du chiffre d'affaires», afin de «mettre fin à des pratiques qui fragilisent notre tissu économique».

Les plus lus

Roland Collombin souffre d'un cancer : «J'ai peur de mourir»
«Nous allons nettoyer ça»: Trump met le maintien de l'ordre sous contrôle fédéral
La trêve douanière entre Pékin et Washington expire bientôt
Trump contrarié par le refus de Kiev de céder du territoire
L’ancien international Urs Bärtschi s’en est allé
Trump - Poutine: pourquoi l’Alaska n’est pas un hasard