SGS renforce ses activités dans les services de sécurité en Amérique du Nord. Le spécialiste genevois – bientôt zougois – de la certification et de l'inspection acquiert pour un montant non dévoilé la société canadienne H2Safety, active dans la gestion des urgences.

L'entreprise acquise par SGS offre ses services et solutions de gestion de situations d'urgence à quelque 3000 clients (archives). ATS

Etablie à Calgary, dans l'Etat d'Alberta, H2Safety emploie 86 experts, ressort-il du communiqué diffusé mercredi par SGS. Ses services et solutions permettent depuis plus de vingt ans à ses quelque 3000 clients d'anticiper, de réagir et de se remettre d'une situation d'urgence. La firme est notamment active dans les secteurs de l'énergie, de l'extraction minière et du transport aérien.