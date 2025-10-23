  1. Clients Privés
Inspection SGS améliore ses ventes au troisième trimestre

ATS

23.10.2025 - 08:23

Le spécialiste genevois de l'inspection et de la certification SGS a étoffé ses recettes au troisième trimestre, se rapprochant de sa cible visée pour l'ensemble de l'exercice. La direction a d'ailleurs confirmé ses objectifs pour cette année.

Le groupe genevois s'apprête à évacuer son emblématique siège de la Place des Alpes pour migrer vers Zoug en début d'année prochaine. (archive)
Le groupe genevois s'apprête à évacuer son emblématique siège de la Place des Alpes pour migrer vers Zoug en début d'année prochaine. (archive)
ATS

Keystone-SDA

23.10.2025, 08:23

23.10.2025, 08:27

De juillet à septembre, le chiffre d'affaires s'est enrobé de 1,8% par rapport à la même période de l'an dernier à 1,73 milliard de francs, annonce la multinationale jeudi dans un communiqué. La croissance organique est ressortie à 6,0%, soutenue par l'ensemble des divisions et des régions.

Ces chiffres dépassent les anticipations des analystes consultés par AWP qui anticipaient des ventes stables légèrement inférieures à 1,7 milliard de francs et une croissance organique de 4,7%.

La direction maintient ses objectifs pour l'ensemble de l'année, à savoir une croissance organique comprise entre 5 et 7% et une progression du chiffre d'affaires entre 6 et 9%, à laquelle les acquisitions devraient contribuer à hauteur de 1 à 2%. La marge opérationnelle courante devrait s'améliorer d'au moins 30 points de base.

A moyen terme, SGS prévoit toujours une hausse annuelle de son chiffre d'affaires entre 6 et 9%, dont 5 à 7% en termes organiques.

