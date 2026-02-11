  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Inspection SGS avec des ventes en une rentabilité en hausse en 2025

ATS

11.2.2026 - 07:30

SGS récolte les fruits de sa vaste restructuration entamée à l'arrivée de Géraldine Picaud il y a deux ans et a d'ores et déjà atteint les objectifs fixés alors par la directrice générale pour 2027. Tant les recettes que la rentabilité ont progressé l'an dernier.

Désormais établi à Zoug, SGS a pu améliorer sa rentabilité l'an dernier à la faveur de l'allégement de sa base de coûts (archives).
Désormais établi à Zoug, SGS a pu améliorer sa rentabilité l'an dernier à la faveur de l'allégement de sa base de coûts (archives).
ATS

Keystone-SDA

11.02.2026, 07:30

11.02.2026, 07:31

En 2025, le chiffre d'affaires a grimpé de 2,2% sur un an à 6,95 milliards de francs, annonce mercredi le géant de l'inspection et de la certification, fraîchement établi à Zoug. La croissance organique s'est établie à 5,6%.

L'allégement de la base de coûts a permis d'améliorer la rentabilité. Le résultat opérationnel (Ebit) ajusté s'est inscrit à 1,11 milliard de francs, soit 6,5% de plus que l'année précédente, et la marge afférente a atteint 16%. Le bénéfice net a bondi de 15% à 668 millions.

Ces chiffres sont supérieurs aux attentes des analystes. Le consensus établi par AWP anticipait un chiffre d'affaires de 6,92 milliards de francs, reflétant une croissance organique de 5,6%. Le résultat opérationnel ajusté était attendu à 1,09 milliard, pour une marge afférente de 15,8% et le bénéfice net à 656 millions.

Malgré la solide performance, le dividende proposé aux actionnaires demeure inchangé, à 3,20 francs par action.

Pour l'année en cours, le groupe vise une croissance organique entre 5 et 7%, ainsi qu'une croissance additionnelle des ventes liées aux acquisitions, notamment celle d'ATS. La marge opérationnelle est attendue à au moins 16%. Le groupe tiendra une journée des investisseurs avant la fin de l'année.

Les plus lus

Donald Trump s'en prend de nouveau violemment à la Suisse !
Tout juste médaillé, il avoue... son infidélité en direct à la télé !
Un ancien cycliste professionnel français défraie la chronique !
Le Canada sous le choc après une terrible fusillade dans et autour d'une école
Un diplomate français se retrouve dans l’oeil du cyclone
Un proche de Donald Trump déclenche une vaste enquête du FBI