Inspection SGS prend une participation majoritaire dans le français Sami

ATS

21.11.2025 - 07:28

SGS renforce ses activités de comptabilité d'émissions carbones. Le numéro un mondial de l'inspection et de la certification a acquis, pour un montant non dévoilé, une participation majoritaire dans la jeune entreprise française Sami.

Dans les services de durabilité regroupés au sein de SGS Impact Now, le groupe vise des revenus supplémentaires de 600 millions de francs à l'horizon 2027 par rapport à 2023 (archives).
Keystone-SDA

21.11.2025, 07:30

La plateforme logicielle de Sami permet aux entreprises de mesurer, déclarer et réduire leur empreinte carbone, ainsi que de piloter plus largement leurs indicateurs ESG, explique vendredi le groupe aux origines genevoises désormais établi à Baar, dans le canton de Zoug. L'outil en ligne offre un suivi simplifié des émissions et de leurs réductions, ainsi qu'un partage facilité de l'avancement avec les parties prenantes.

Déjà adoptées par plus de 1500 clients, les solutions de gestion carbone de Sami sont les plus utilisées en France et sont désormais prêtes à être déployées à grande échelle dans toute l'Europe, ajoute SGS. Ce dernier ne mentionne pas la hauteur de la participation désormais détenue dans la société basée à Paris et qui emploie quelque 45 collaborateurs.

Dans les services de durabilité regroupés au sein de SGS Impact Now, le groupe vise des revenus supplémentaires de 600 millions de francs à l'horizon 2027 par rapport à 2023.

