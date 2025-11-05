  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Commerce en ligne Shein: le gouvernement saisit la justice pour un blocage du site

ATS

5.11.2025 - 18:31

Le ministre de l'Intérieur français Laurent Nuñez a saisi la justice pour demander le blocage du site Shein, après le signalement de poupées sexuelles d'apparence enfantine et d'armes de catégorie A vendues, a annoncé mercredi le ministère de l'Economie.

Cette saisine, qui s'appuie sur l'article 6-3 de la loi pour la confiance dans l'économie numérique, vise à "faire cesser de façon certaine les graves dommages à l'ordre public causés par les défaillances de Shein", précise le ministère de l'Economie.
Cette saisine, qui s'appuie sur l'article 6-3 de la loi pour la confiance dans l'économie numérique, vise à "faire cesser de façon certaine les graves dommages à l'ordre public causés par les défaillances de Shein", précise le ministère de l'Economie.
ATS

Keystone-SDA

05.11.2025, 18:31

05.11.2025, 18:38

Cette saisine, qui s'appuie sur l'article 6-3 de la loi pour la confiance dans l'économie numérique, vise à «faire cesser de façon certaine les graves dommages à l'ordre public causés par les défaillances de Shein», précise le ministère de l'Economie.

Il confirme également que si, d'ici 48 heures, «des produits interdits sont toujours disponibles à la vente sur le site Shein, une réquisition numérique pourra être ordonnée», permettant au gouvernement d'"exiger la suspension du site internet» du géant asiatique.

Ces deux procédures font écho à l'annonce plus tôt mercredi du lancement, sur instruction du Premier ministre Sébastien Lecornu, d'une procédure de «suspension» du site asiatique de commerce en ligne. Cette mesure s'appliquerait également aux produits proposés sur sa place de marché, ou «marketplace», c'est-à-dire vendus par des commerçants tiers.

Le ministre de l'Economie Roland Lescure a par ailleurs annoncé recevoir jeudi «les fournisseurs d'accès» à internet, lors d'une audition devant la commission des Affaires économiques du Sénat.

«Si on veut traiter ce sujet de manière durable, il faut qu'on traite au niveau européen. Avec ce qu'ils font depuis trois jours, là, franchement, on a des arguments forts à porter à Bruxelles et on les portera», a-t-il assuré.

La ministre déléguée au Numérique, Anne Le Henanff, a pour sa part saisi la Commission européenne «pour qu'elle engage une enquête sur les pratiques de la plateforme», ajoute Bercy.

Les plus lus

Son bateau coule, il se réfugie sur une île déserte... mais c'est là que l'enfer commence
Le jackpot de plus de 40 millions de francs est tombé au Swiss Loto!
Elles voulaient des grosses lèvres, elles ont eu de gros... problèmes!
À ne pas rater! La superlune de ce soir s’annonce éblouissante
Six grands patrons suisses sont allés rencontrer Trump à Washington
Scandales, exil, regrets: Juan Carlos, ancien roi d’Espagne, brise le silence