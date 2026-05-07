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Hydrocarbures Shell: bénéfice trimestriel en forte hausse

ATS

7.5.2026 - 09:32

Le géant pétrolier britannique Shell a publié jeudi un bénéfice net en forte hausse au premier trimestre, porté par l'augmentation des prix du pétrole avec la guerre au Moyen-Orient, mais aussi leur volatilité, qui a profité à l'activité de négoce.

Porté par des prix réalisés plus élevés et des marges de raffinage accrues notamment, Shell a obtenu une solide performance trimestrielle (archives).
Porté par des prix réalisés plus élevés et des marges de raffinage accrues notamment, Shell a obtenu une solide performance trimestrielle (archives).
ATS

Keystone-SDA

07.05.2026, 09:32

07.05.2026, 10:07

Le bénéfice net s'affiche à 5,694 milliards de dollars (4,649 milliards de francs), en progression de 19% par rapport aux 4,780 milliards engrangés au premier trimestre 2025.

Le chiffre d'affaires est lui quasi stable, à 70,133 milliards de dollars de janvier à mars (contre 70,152 milliards l'an passé).

Shell a été porté sur le trimestre par «une contribution plus élevée des activités de négoce», mais aussi «des prix réalisés plus élevés» et «des marges de raffinage accrues», a souligné le groupe dans un communiqué.

La période a été marquée par le début de la guerre au Moyen-Orient, lancée le 28 février, qui a rapidement entraîné une hausse des prix du pétrole brut. Le baril de Brent, référence mondiale, valait en moyenne près de 100 dollars en mars, alors qu'il évoluait le plus souvent sous les 70 dollars dans les semaines avant le début des hostilités.

La forte volatilité des prix de l'énergie a toutefois pesé sur la trésorerie du groupe, entraînant une sortie de liquidités de 11,2 milliards de dollars.

«Shell a livré de solides résultats, rendus possibles par notre focalisation constante sur la performance opérationnelle, au cours d'un trimestre marqué par des perturbations sans précédent sur les marchés mondiaux de l'énergie», a résumé le directeur général du groupe, Wael Sawan, cité dans le communiqué.

Le concurrent britannique de Shell, BP, avait lui aussi présenté fin avril un bénéfice trimestriel porté par le négoce pétrolier dans le contexte de la guerre au Moyen-Orient.

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