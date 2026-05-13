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Ingénierie Siemens : bond de 18% des commandes au deuxième trimestre

ATS

13.5.2026 - 09:55

Siemens a vu ses commandes bondir à 24,1 milliards d'euros au 2e trimestre de l'exercice décalé 2025/2026. Le géant industriel allemand a tiré profit de la demande mondiale pour l'infrastructure nécessaire à l'intelligence artificielle, a-t-il annoncé mercredi.

Se hissant à 124 milliards à l'issue du 2e trimestre, le carnet de commandes de Siemens a atteint «un nouveau sommet historique» (archives).
Se hissant à 124 milliards à l'issue du 2e trimestre, le carnet de commandes de Siemens a atteint «un nouveau sommet historique» (archives).
ATS

Keystone-SDA

13.05.2026, 09:55

13.05.2026, 10:03

Selon un communiqué, les commandes du groupe de Munich ont augmenté de 18% hors effets de change et de périmètre, portées par les centres de données, mais le bénéfice net a chuté au 2e trimestre de 8% à 2,2 milliards, essentiellement en raison d'effets comptables exceptionnels.

Le carnet de commandes de Siemens a atteint «un nouveau sommet historique» selon le communiqué du groupe, s'élevant à 124 milliards à la fin du deuxième trimestre.

«Nous considérons l'IA comme un moteur de croissance clair pour l'ensemble des activités de matériels, de logiciels et de services», a déclaré le président du directoire de Siemens, Roland Busch, cité dans le communiqué.

La course effrénée à l'intelligence artificielle et les investissements massifs qui en découlent depuis plusieurs années nécessitent des infrastructures coûteuses et énergivores.

Le segment «Smart Infrastructure», de Siemens a ainsi enregistré une hausse de 35% de ses commandes, propulsée par la demande pour les centres de données dont la croissance a été «à trois chiffres».

L'entreprise a ainsi confirmé ses objectifs pour l'année 2026, prévoyant une croissance globale comprise entre 6 et 8%. Elle a cependant ajusté à la hausse les objectifs individuels de ses divisions «Digital Industries» et «Smart Infrastructure» pour prendre en compte le boom de l'IA.

Malgré ces vents favorables, Siemens a vu son bénéfice net diminuer de 8%. Cela s'explique en partie par la fait que le résultat net avait été gonflé au deuxième trimestre 2025 par un gain exceptionnel de 315 millions liés à la vente d'une activité.

Cependant, les taux de change ont également pesé sur ses profits, et la pression sur la division de Siemens consacrée à la mobilité s'est accrue, pénalisée par les droits de douane américains qui ont pesé sur les marges des projets ferroviaires.

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