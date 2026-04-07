Siemens pourra finalement signer son contrat avec les CFF portant sur la livraison de 200 rames à deux étages, après le retrait du recours de son concurrent thurgovien Stadler Rail.

Dans le cadre de cette commande, Siemens investira au total 110 millions de francs d'ici 2029 dans l'extension de son site zurichois de Wallisellen. (archive) ATS

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Dans le cadre de cette commande, Siemens investira au total 110 millions de francs d'ici 2029 dans l'extension de son site zurichois de Wallisellen, dédié à la fabrication de matériel roulant. C'est ce qu'indique mardi le groupe dans un communiqué.

La veille, l'entreprise de Bussnang annonçait retirer son recours déposé au Tribunal administratif fédéral (TAF), précisant que les documents reçus dans le cadre de la procédure étaient caviardés et n'ont pas permis une transparence suffisante. Ces documents montrent toutefois que les CFF ont mis à profit leur marge de manoeuvre en faveur de Siemens.

Le contrat porte sur la livraison de 116 rames à deux étages d'ici 2031 pour le réseau de trains régionaux zurichois notamment, avec une option pour 84 rames supplémentaires, pour 2,1 milliards de francs.

Fin novembre dernier, Stadler déposait un recours auprès du TAF, soutenant que la différence de prix de son offre par rapport à celle retenue n'est que de 0,6%. Les CFF assuraient de leur côté que l'offre de Siemens s'est montrée la plus avantageuse en termes de coûts d'exploitation (coûts d'énergie, de sillons et de maintenance).