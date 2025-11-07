Le constructeur Siemens Mobility va livrer 116 nouvelles rames à deux étages pour le RER zurichois et la Suisse romande, ont annoncé vendredi les CFF. Il s'agit d'un contrat de plusieurs milliards de francs. Ces trains seront mis en service dans les années 2030.

En Suisse romande, les nouvelles rames commandées par les CFF circuleront sur les lignes du RER Vaud et la ligne Martigny–Annemasse. Sur la photo, la gare de Renens (archives). ATS

Keystone-SDA ATS

Quelque 95 véhicules circuleront sur les lignes du RER zurichois. Les 21 véhicules prévus pour être utilisés en Suisse romande circuleront sur les lignes du RER Vaud et du RE33 Martigny–Annemasse, précisent les CFF. Les trains de la première génération du RER zurichois doivent être remplacés après 40 ans de bons et loyaux services.

Plus de places

Les nouveaux véhicules offriront nettement plus de places. Un train mesure environ 150 mètres de long et possède quelque 540 places assises ainsi que huit zones multifonctionnelles spacieuses pour voyager debout ou disposer des vélos et des bagages. Aux heures de pointe, les trains circuleront en double traction (300 m) et offriront ainsi plus de 1000 places assises.

Les nouveaux véhicules auront un accès à plancher surbaissé à toutes les portes. En première classe, les usagers bénéficieront de plus de confort comme des sièges réglables et plus d'espace. Des prises de courant seront disponibles pour les passagers de 1ère et 2e classe.

Des bornes d’appel d’urgence supplémentaires permettront aux personnes à bord du train de demander de l’aide rapidement en cas de besoin. Il y aura deux toilettes par train, dont une accessible aux personnes à mobilité réduite.

Option pour 84 véhicules supplémentaires

Il est également prévu de recourir à ces véhicules dans le cadre des futurs réaménagements de l’offre. C’est pourquoi le marché comprend une option pour 84 véhicules supplémentaires, précisent les CFF dans leur communiqué.